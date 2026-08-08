La prolongation du contrat de Vinicius Junior avec le Real Madrid n'était pas qu'un simple accord financier attendu de longue date : elle a résulté d'un ensemble de facteurs qui ont scellé l'avenir de la star brésilienne, parmi lesquels un élément nouveau a joué un rôle décisif dans la dernière phase des négociations : José Mourinho.

L'entraîneur portugais ne s'est pas contenté d'exprimer son admiration pour les qualités de Vinicius, il l'a placé au cœur de son nouveau projet avec le Real Madrid, en affirmant que la future équipe serait bâtie autour du joueur brésilien, qu'il considère comme l'une des clés les plus importantes du succès pour la période à venir.

La prolongation du contrat de Vinicius n'est pas venue de nulle part : il s'agissait de négociations longues et, par moments, complexes, avant que la vivacité des désaccords ne s'apaise progressivement grâce à une volonté commune des deux parties de poursuivre leur relation, selon les informations du quotidien espagnol « AS ».

Le Real Madrid tenait à conserver le joueur, ce qui l'a finalement poussé à améliorer sa dernière offre, tandis que Vinicius, de son côté, a fait preuve de souplesse dans ses exigences financières et a accepté un montant inférieur à celui qu'il réclamait au début des négociations.

Au final, les deux parties sont parvenues à trouver un terrain d'entente, aboutissant à un accord pour prolonger leur relation jusqu'en 2032. Mais lors de la phase décisive des négociations, un élément nouveau, imprévu au départ, a fait son apparition, avant de se révéler par la suite d'une extrême importance : José Mourinho.

Mourinho, le mot de passe de la décision de Vinicius

Mourinho n'a pas été la seule raison de la prolongation du contrat de Vinicius, car d'autres facteurs ont fait pencher la balance en faveur d'une poursuite de l'aventure, mais l'influence de l'entraîneur portugais a été décisive dans la décision finale.

Pour Vinicius, le sentiment de son importance, de sa valeur et de son rôle central dans le nouveau projet n'était pas un détail secondaire, mais un élément essentiel, tout aussi important que l'accord financier trouvé mercredi.

Et c'est précisément ce que Mourinho voulait faire ressentir au joueur : qu'il soit l'un des piliers les plus importants du nouveau Real Madrid et qu'il comprenne que l'entraîneur le voit comme une pièce maîtresse de ses plans futurs.

Il est d'ailleurs frappant de constater que Vinicius, dans le message de remerciement qu'il a publié après l'annonce de la prolongation de son contrat, ne s'est pas contenté de citer « le président », « Juni », « José Ángel » et ses coéquipiers, mais a également mentionné Mourinho, dans une allusion claire au rôle joué par l'entraîneur portugais dans cette étape.

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Le début de la relation pendant la Coupe du monde

Le contact direct entre Mourinho et Vinicius a débuté pendant la Coupe du monde, lorsque l'entraîneur portugais a passé un appel au joueur brésilien.

La discussion, à ce stade, n'était pas liée à des plans précis ni à des détails d'avenir, mais constituait simplement une première étape pour bâtir une relation entre les deux hommes.

Mais la première impression a été très positive, et une bonne relation s'est rapidement nouée entre Mourinho et Vinicius.

Elle a ensuite évolué jusqu'à convaincre l'entraîneur que la star brésilienne devait être l'un des axes du nouveau projet du Real Madrid.

Vinicius a dévoilé les coulisses de son premier échange avec Mourinho, déclarant : « J'ai fait connaissance avec le nouvel entraîneur et les nouveaux joueurs, et je me suis entraîné dur. »

Il a ajouté : « Mourinho m'a demandé d'être heureux, joyeux, et de jouer mon propre football. »

Mourinho veut bâtir le Real Madrid autour de Vinicius

Mourinho estime que Vinicius possède un ensemble de qualités qui font de lui le joueur idéal pour le projet qu'il veut construire au Real Madrid.

Au premier rang de ces qualités figure sa capacité à changer à lui seul le résultat des matchs, à côté de son enthousiasme offensif constant et de sa capacité à créer le danger dans des situations diverses.

C'est pourquoi l'entraîneur portugais a voulu que l'équipe soit bâtie autour de Vinicius, l'un des joueurs qu'il a une grande envie de faire progresser et dont il souhaite exploiter le potentiel au maximum.

Et la prolongation du contrat du joueur jusqu'en 2032 reflète clairement la vision que Mourinho veut ancrer : accorder à Vinicius une place centrale au sein du nouveau Real Madrid.

Le premier défi : retrouver le Vinicius qui disputait le Ballon d'Or

Maintenant commence la véritable mission de Mourinho, qui peut se diviser en deux grands défis. Le premier consiste à retrouver la meilleure version de Vinicius, celle qui n'était qu'à un cheveu de remporter le Ballon d'Or en 2024.

Toutes les parties au sein du nouveau projet croient en la capacité du joueur à revenir à son meilleur niveau, à condition de lui offrir l'environnement approprié qui lui permette de retrouver constance et éclat.

Et bien que les chiffres de Vinicius n'aient pas fortement reculé la saison dernière, avec 22 buts et 11 passes décisives, son niveau général n'a pas toujours reflété l'image qu'il avait l'habitude d'offrir.

La saison dernière était la cinquième consécutive où le joueur franchissait la barre des 20 buts, en plus de sa contribution à plus de dix autres buts, que ce soit par des passes décisives ou des penalties. Mais ces bons chiffres n'ont pas empêché la saison d'être agitée pour la star brésilienne.

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Le différend avec Xabi Alonso, le début d'une saison agitée

Le malentendu avec Xabi Alonso a été l'une des principales causes de l'état de tension vécu par Vinicius, une situation qui a atteint son paroxysme lors de l'incident du Camp Nou.

En revanche, le joueur a reçu un soutien clair d'Arbeloa, qui s'est rangé de son côté de manière décisive et a confirmé sa position à plusieurs reprises.

Et à l'entame de la saison 2026-2027, Vinicius semble aborder cette nouvelle étape avec une motivation supplémentaire : la volonté de répondre sur le terrain et de s'affirmer à nouveau.

Cela intervient après une Coupe du monde disputée sous la direction de Carlo Ancelotti, que le joueur avait entamée de manière prometteuse, avant qu'elle ne s'achève sur une grande déception après l'élimination face à la Norvège en huitièmes de finale. Mais la donne a désormais changé.

Après avoir assuré sa continuité au Real Madrid jusqu'en 2032, et avec un accord clair avec Mourinho concernant son rôle et sa place, le sourire est revenu sur le visage de Vinicius, qui a entamé un nouveau chapitre qui semble totalement différent de la saison dernière.

Le deuxième défi : créer l'harmonie entre les stars du Real Madrid

Quant au deuxième défi qui attend Mourinho, il consiste à instaurer une harmonie au sein de l'ensemble de l'équipe.

Car la présence de Vinicius aux côtés de Kylian Mbappé impose à l'entraîneur portugais de trouver une formule qui permette au duo d'évoluer en parfaite symbiose, plutôt que de voir chaque joueur apparaître comme une star distincte de l'autre sur le terrain.

Mourinho veut également préserver le rôle central de Jude Bellingham, qui a prouvé pendant la Coupe du monde sa capacité à assumer une grande responsabilité et a ravivé le souvenir de l'image avec laquelle il avait conquis le cœur des supporters du Real Madrid lors de ses débuts éclatants avec l'équipe.

Ainsi, Vinicius, Mbappé et Bellingham seront parmi les principaux leaders techniques du nouveau Real Madrid, dans une équipe qui a connu de grands changements et perdu Rodry, mais qui, dans le même temps, a nettement redessiné ses contours.

Diomandé, une autre pièce du projet

Et le nouveau projet ne se limite pas au trio Vinicius, Mbappé et Bellingham, puisque l'équipe compte également un attaquant redoutable comme Diomandé, dont le recrutement a été l'un des facteurs importants liés à la participation de Mourinho à la définition des contours de la nouvelle équipe.

Mourinho sait que le fait de posséder un groupe de grandes stars ne garantit pas à lui seul le succès, et que le véritable défi réside dans le fait de faire fonctionner tous ces éléments de la même manière et de leur faire comprendre clairement leurs rôles.

C'est pour cette raison que Vinicius, précisément, a été l'un des dossiers dans lesquels l'entraîneur portugais a fortement investi.

Car il ne s'agit pas seulement de conserver la star brésilienne, mais de la transformer en un véritable axe du projet du Real Madrid, et de lui offrir les conditions qui lui permettent de retrouver sa meilleure version.

Mourinho a choisi de miser sur Vinicius, et le Real Madrid a, de son côté, choisi de prolonger sa confiance en sa star jusqu'en 2032. Et maintenant commence la phase la plus difficile : transformer cette confiance en performances et en résultats, et bâtir une équipe capable de retrouver sa place au sommet.