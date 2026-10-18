Le Barça, dirigé par l'Allemand Hansi Flick, s'est rapproché de l'écriture d'une nouvelle page d'histoire en Liga, après avoir égalé le meilleur départ de la compétition en signant 9 victoires consécutives lors de ses 9 premières rencontres, à la suite de son large succès face au Real Betis (5-2), samedi, au stade La Cartuja. Le prochain Clasico contre le Real Madrid, au Camp Nou, sera ainsi l'occasion de s'emparer d'un record sans précédent avec 10 victoires lors des 10 premières journées.

Le club catalan a égalé la performance du Real Madrid lors de la saison 1968-1969, lorsque les Merengue s'étaient imposés lors de leurs neuf premiers matches de championnat. Le Barça fait toutefois mieux que son rival sur le plan offensif, avec 39 buts marqués en 9 rencontres, contre 21 buts pour la Maison Blanche sur la même période de cette saison-là.

Cette performance confère au prochain Clasico une importance exceptionnelle, puisque le Barça peut dépasser un record historique qui résiste depuis plus de 5 décennies, et transformer le duel face à son rival traditionnel en étape décisive de sa marche vers le meilleur début de saison de l'histoire de la Liga.

Flick dépasse Tata Martino et Valverde

L'équipe actuelle du Barça a fait mieux que celles dirigées par d'anciens entraîneurs : la saison 2013-2014 avait débuté avec l'Argentin Tata Martino par 8 victoires de rang, avant que la série ne s'interrompe sur un match nul et vierge face à Osasuna lors de la neuvième journée.

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Lors de la saison 2017-2018, le Barça emmené par Ernesto Valverde avait enchaîné 7 succès consécutifs, avant de concéder le nul face à l'Atlético Madrid (1-1) à la huitième journée. Le groupe de Flick poursuit donc aujourd'hui son parcours en dépassant ce que ces équipes avaient réalisé en début de saison.

13 joueurs se partagent les buts du Barça

La force du Barça ne se limite pas à sa série de victoires : elle s'étend aussi à son rendement offensif et à la diversité de ses sources de danger, avec 39 buts inscrits en 9 matches de championnat, soit une moyenne de 4,33 buts par rencontre.

L'équipe a également marqué 9 buts en deux matches de Ligue des champions, portant son total à 48 buts en 11 rencontres dans les deux compétitions, soit une moyenne proche de 4,36 buts par match.

La diversité des buteurs illustre la capacité du Barça à faire la différence sans dépendre d'un seul joueur, le nombre de réalisateurs atteignant désormais 13 joueurs. Dani Olmo, Eric Garcia et Rodri ont rejoint la liste des buteurs de l'équipe cette saison après la rencontre face au Real Betis.

Ces chiffres prennent une importance supplémentaire au regard des critiques adressées à l'équipe quant à son besoin d'un véritable avant-centre, le Barça affichant sous la direction de Flick une production offensive remarquable et s'approchant de statistiques historiques remontant à la saison 1926-1927, lorsqu'il avait inscrit 47 buts lors de ses 10 premiers matches.