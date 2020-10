Mourinho : "Les joueurs ne sont pas assez forts mentalement"

Tottenham a laissé échapper une victoire malgré trois buts d'avance. Pour Mourinho, c'est le signe d'une fébrilité psychologique.

José Mourinho a déclaré que son équipe de n'était pas "assez forte psychologiquement" après les deux points abandonnés sur le fil ce dimanche contre alors qu'il y avait trois buts d'avance au tableau d'affichage à dix minutes de la fin.

Les Spurs croyaient l'emporter aisément, mais ont fait preuve de suffisance en seconde période. La sanction fut terrible, avec trois buts encaissés à partir de la 82e, dont le dernier juste avant le gong de la part de Manuel Lanzini. Mourinho a reconnu que son équipe méritait la punition pour sa faiblesse mentale en seconde période. "C'est le football. Bien sûr, je dois analyser la seconde mi-temps et le faire en interne, mais pour vous, je préfère dire que c'est le football et faire l'éloge de la foi de West Ham", a-t-il déclaré à Sky Sports. "Ce n'est pas facile de perdre 3-0 et d'être dominé, de garder la conviction. Je savais que c'était une équipe différente de la saison dernière, mais perdre un avantage de trois buts est une grosse punition et finalement méritée".

Questionné sur ce qui n'a pas fonctionné au sein de sa formation : "J'ai déjà trouvé en analysant depuis la ligne de touche, certaines choses sont complètement hors contexte, une fois de plus un coup franc indirect, le but contre son camp, le troisième est un coup franc et le deuxième sur un rebond. Le match était sous contrôle, nous avons eu Harry Kane pour marquer le quatrième quand il a frappé le poteau, Gareth Bale aurait pu tuer le match. On était plus proches du quatrième but, mais c'est le football."

"Pas délibérément, mais l'équipe s'est effondrée. Avec [Harry] Winks, nous avons retrouvé l'équilibre et nous avions le contrôle, a poursuivi The Special One. C'est exactement quand nous étions en contrôle que nous avons concédé le premier et leur croyance a augmenté. Mes gars n'étaient pas assez forts pour faire face psychologiquement. Les dernières secondes, nous avons perdu deux points. "

Mourinho a aussi souligé sur BBC Sport que sa formation doit être "plus forte". "En seconde période, ils ont pris beaucoup de risques, nous pressant et nous offrant plus d'espaces. Nous devrions avoir l'occasion de gagner le match. Je ne sais pas si c'est nous qui les avons invités ou avec eux avec la motivation supplémentaire d'entrer dans le jeu. Peut-être les deux", a-t-il conclu.