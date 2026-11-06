Mourinho : je ne nuirai pas aux intérêts du Real pour Vinicius

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a assuré que l'intérêt de l'équipe madrilène passait avant toute autre considération, soulignant qu'il ne nuirait pas aux Merengues pour servir l'intérêt de Vinicius Junior.

Le journal Sport a rapporté les déclarations de Mourinho, lors de la conférence de presse d'avant-match face à Valence, demain samedi, à l'occasion de la 12e journée de Liga.

L'entraîneur portugais a déclaré : « Vinicius ? Le Real est ce qui compte le plus. Je n'aurais pas, de mon plein gré, nui à l'équipe pour l'intérêt d'un joueur. »

Il a poursuivi : « Nous aurions pu procéder de cette manière lors de nos deux derniers matches de Ligue des champions, mais lorsque Vinicius retrouvera son état normal et sera disponible, je gérerai sa situation comme je le jugerai approprié. »

Prochains matchs VAL LaLiga 15:00 RMA

Il a précisé : « Je veux que l'équipe pense à chaque match séparément, mais en tant qu'entraîneur, je dois penser à la série de matches qui nous attend. Et assurément, le match contre l'AEK Athènes convenait à Vinicius, ainsi qu'au repos d'un joueur comme Arda Güler, qui rencontrait quelques problèmes. »

Il a fait remarquer : « L'entraîneur doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour que ses joueurs atteignent le plus haut niveau possible, essayer différentes stratégies de jeu ou de gestion des affaires des joueurs, et toujours croire aux capacités de ses joueurs. »

Mourinho a insisté : « Un mauvais joueur restera mauvais, quoi que tu essaies, tandis qu'un bon joueur restera un bon joueur, même s'il traverse de nombreux moments négatifs. »

Il a expliqué : « Si le joueur qui a disputé le match d'Athènes n'avait pas été Vinicius, mais un joueur ordinaire, nous aurions considéré sa prestation comme bonne. Il a livré un bon match, mais pas exceptionnel. Et puisque l'on attend toujours de Vinicius qu'il offre le niveau qui m'a éliminé de la Ligue des champions la saison dernière, nous devons continuer à travailler à tous les niveaux. »

Il a insisté : « Il y a une chose très importante pour moi, c'est que sa relation avec ses coéquipiers est bonne, avec tous, sans exception. Et lorsque vient le moment décisif, c'est-à-dire au moment de déterminer l'identité des joueurs qui participeront, l'intérêt de l'équipe doit toujours primer sur l'intérêt de n'importe quel joueur. »