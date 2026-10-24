Mourinho : je ne changerai pas le plan du Real à cause de Yamal, et la question de Flick est incompréhensible

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, s'est exprimé sur la confrontation face au Barça, dimanche, lors de la 10e journée de Liga.

Mourinho a déclaré, en conférence de presse d'avant-match : « Nous traversons une bonne période, nous jouons bien et nous marquons des buts, mais ce que nous avons fait auparavant n'a aucune valeur dans le Clasico et n'aura aucune influence. C'est un match complètement différent. »

Il a ajouté : « Des leçons à tirer de la défaite 4-0 du Barça face au Paris ? Je ne pense pas qu'une défaite dans un seul match change l'état psychologique de l'équipe ou son niveau de confiance en elle. De la même manière, cela n'aurait pas changé mon état à moi non plus si nous avions perdu face à Leipzig sur le score de 1-4. »

On a demandé à Mourinho : « Allez-vous mettre en place un plan spécial pour arrêter Lamine Yamal ? » Il a répondu : « Tous les joueurs du Barça sont bons, et il en va de même pour le Real Madrid. C'est un grand joueur, et les grands joueurs doivent être respectés. Mais il y a une différence entre respecter l'adversaire et changer ses plans, ses structures tactiques et renoncer à son identité. Nous ne ferons pas cela, ni face à lui ni face à aucun autre joueur doté de cette qualité exceptionnelle. »

Un journaliste a demandé à l'entraîneur portugais de donner son avis sur Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, et le « Special One » a répondu : « Je ne comprends pas les questions relatives aux adversaires. C'est un grand entraîneur et il fournit un excellent travail. Que voulez-vous que je dise ? »