José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a affirmé que ses joueurs souffraient d'une fatigue physique extrême en raison de la pression des matches enchaînés, et ce après la victoire 3-0 contre Valence, dans le cadre de la 12e journée du championnat d'Espagne.

Mourinho occupe désormais la première place au classement des entraîneurs ayant remporté le plus de victoires dans l'histoire de la Liga, parmi les entraîneurs ayant disputé au moins 100 matches.

Mourinho a déclaré, en conférence de presse d'après-match : « Mes records ? On me dit qu'il nous faut gagner le prochain match. Dans cette vie, les beaux chiffres s'oublient, et nous ne nous nourrissons pas des chiffres du passé, mais du présent. Je n'avais pas connaissance de ce chiffre, mais c'est une source de fierté pour moi. La Liga a connu la présence d'entraîneurs de très haut niveau, et figurer parmi ces chiffres représente une grande fierté. »

Il a ajouté : « Nous avons fait preuve de calme et nous ne nous sommes pas laissé entraîner à répondre aux provocations. Le carton rouge m'a paru très évident, quant au carton jaune reçu par Mbappé, j'estimais qu'on aurait pu laisser le jeu se poursuivre. Je pense que l'arbitre a réalisé un travail absolument remarquable. »

Des inquiétudes à l'approche de la trêve internationale

Mourinho a poursuivi : « Je ne sais pas si je deviendrai un jour sélectionneur d'une équipe nationale, mais si cela se produit, je serai très pénible avec les clubs, et je penserai à mon propre intérêt, c'est pourquoi je n'ai pas le culot d'appeler qui que ce soit pour l'instant. »

Il a enchaîné : « Les sélectionneurs ne souhaitent certainement pas qu'un joueur se blesse à cause de l'accumulation des matches et de la fatigue. J'espère que la chance sera de notre côté. »

Le Real Madrid continue de progresser

Mourinho a ajouté : « J'en suis heureux, car nous n'avons à aucun moment vécu une situation de chaos. Nous avons gardé notre calme, compris les raisons de notre défaite et continué à travailler sereinement. »

Il a enchaîné : « Je me battrai pour que tout le monde garde l'équilibre durant les bonnes périodes. Gagner des matches avec un club de la dimension du Real Madrid ne doit pas se transformer en un état de folie et de joie excessive, mais doit au contraire être quelque chose de normal. »

Mourinho souffre de fièvre

L'entraîneur portugais a déclaré sur le ton de la plaisanterie : « Je suis totalement épuisé. Je me sens fatigué et je souffre de fièvre. Si je guéris, j'irai suivre le championnat de football américain. »

Mourinho a révélé sa conversation avec son ami Aguirre après le match, en disant : « Je suis sorti directement pour parler avec mon ami Aguirre. Je lui ai dit de ne pas être triste, car les joueurs de mon équipe sont bien meilleurs que les siens. Aguirre n'est pas le problème, car lorsque tu disposes de joueurs comme ceux que je possède, tes chances de gagner sont plus grandes. »