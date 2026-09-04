Mourinho : j'ai cru que le joueur du Betis était mort devant le banc de touche

L'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a critiqué ce qu'il a qualifié de « naïveté » de ses joueurs lors de la défaite contre le Real Betis (1-0), vendredi soir au stade de La Cartuja, dans le cadre de la quatrième journée de Liga.

Mourinho a déclaré lors de la conférence de presse d'après-match : « Les joueurs du Betis sont, en ce sens, plus malins que ceux du Real Madrid ; les joueurs du Real Madrid sont purs et naïfs. Dès la première action du match, il y avait un carton jaune évident pour un joueur qui a frappé Valverde. Et une minute plus tard, un autre carton jaune pour un joueur ayant commis une faute importante sur Vinicius. »

Il a poursuivi : « Mais les joueurs du Real Madrid se relèvent immédiatement, tandis que ceux du Betis sont plus malins, et bien sûr, avec le soutien d'un public formidable qui pousse et met la pression, ils obtiennent ce genre de choses. »

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Plus tard au cours de la conférence, un journaliste lui a demandé : « Vous avez parlé d'une équipe naïve, et je pense que sa traduction en espagnol serait "simple" ou "innocent". Je voulais vous demander si vous pensez que vous serez capable de leur apporter davantage d'expérience et de compétitivité ? »

Mourinho a répondu : « Non… je me suis peut-être mal expliqué. L'équipe a travaillé extrêmement dur, et je n'ai rien à reprocher à aucun joueur ; ils ont tout donné. Par le mot naïf ou innocent, je veux dire qu'il y a des situations claires et précises, comme les cartons jaunes simples ; par exemple, marcher sur le pied… c'est un cas évident qui mérite un carton jaune. »

Il a ajouté : « À la première minute, il y a eu un pied écrasé sur celui de Fede Valverde, et il est resté debout sur ses jambes… et c'est une chose dont on peut être fier en tant que capitaine du Real Madrid, une chose que je salue chez lui. Mais pour vous donner un exemple de l'autre côté : ce garçon (un joueur du Betis) qui était allongé, et semblait comme mort devant nos bancs de touche… je pensais que l'ambulance allait venir le transporter, mais au final, il n'y avait pas besoin d'ambulance ! »

L'entraîneur portugais a conclu : « C'est en ce sens que je vous dis cela. Quand vous disputez des matchs contre des équipes qui possèdent ce genre de culture et cette mentalité, cela constitue un facteur qui joue contre vous. »

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