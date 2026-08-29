Mourinho ironise sur son joueur : ses muscles ressemblent exactement aux miens

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, s'est exprimé sur l'idée d'organiser des stages d'entraînement. Il a également fait l'éloge de Jude Bellingham et évoqué la situation de Thiago Pitarch, avant la réception de Malaga lors de la troisième journée de la Liga, demain dimanche au stade Santiago-Bernabéu.

Lors de la conférence de presse d'avant-match, Mourinho a déclaré au sujet des stages d'entraînement : « Il existe deux types de stages : celui dont vous parlez, où nous nous réunissons et dormons dans un hôtel à Valdebebas. Mais le stage qui m'intéresse, c'est celui-ci, dans ma tête. Il n'a rien à voir avec le fait de dormir dans un hôtel, il est ici. »

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Il a ajouté : « Parfois je me dis, et cela m'attriste, que tout ce que nous voyons (dans les stages), ce sont des exercices d'échauffement et des entraînements rapides. Dans mon autre travail, il y a une grande concentration. C'est cela qui m'intéresse. Dormir ou non dépend des circonstances. »

Il a poursuivi : « Nous ne dormirons pas aujourd'hui. Nous avons une réunion tactique maintenant, et nous mangeons ensemble. Nous resterons ensemble un peu plus longtemps, puis nous nous retrouverons demain matin. Espi, Cucurella et moi dormons ici, les autres rentreront chez eux. »

Bellingham et Pitarch

Au sujet du rôle du joueur anglais Jude Bellingham dans l'équipe, Mourinho a déclaré : « C'est un joueur unique en son genre, et extrêmement important pour l'équipe. Il possède de multiples talents, physiques, mentaux et tactiques, une habileté à récupérer le ballon, une capacité à marquer, et de la force dans les airs. C'est un joueur impressionnant. »

Il a enchaîné : « Je comprends les interrogations, mais je suis très satisfait de tout le monde. Comme je l'ai dit, nous avons ici de grands joueurs, de vrais grands joueurs. L'équipe doit fonctionner comme un tout cohérent. Les supporters du Real Madrid vont au Bernabéu pour voir ces joueurs capables de changer le cours d'un match, mais ils y vont aussi pour voir une équipe qui joue comme un tout cohérent, qui souffre, qui lutte et qui domine comme un tout cohérent. Je suis l'entraîneur de cette équipe, et je suis très admiratif des joueurs que j'ai. »

Concernant le jeune joueur Thiago Pitarch, Mourinho a affirmé : « Avec Arbeloa, il a livré une prestation formidable en défense. En attaque en revanche, c'est différent, et il a rencontré des difficultés. Mais il a bien géré les joueurs. Il n'y a pas un seul joueur du Castilla que je n'apprécie pas. Thiago a montré qu'il n'était plus fait pour jouer avec le Castilla. Je suis très admiratif de lui. Il fait partie de ce groupe composé de 21 joueurs. »

Il a poursuivi : « Nous avons Arribas, Ceria, Cestero, ainsi que deux gardiens sur le banc en raison du peu d'options disponibles. Quand il (Pitarch) sera prêt, il rejoindra l'équipe et aura une chance de jouer. Je lui dis toujours que les muscles de ses jambes ressemblent exactement aux miens, et qu'il doit travailler à les renforcer avec un entraînement rigoureux. »

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