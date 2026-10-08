José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, s'est moqué de la condamnation financière de Manchester City, plaisantant sur le fait qu'il pourrait atteindre l'âge de quatre-vingts ans avant que le club anglais ne connaisse son sort définitif.

Manchester City a été reconnu coupable d'avoir commis de graves infractions financières, à l'issue de la plus grande affaire disciplinaire de l'histoire de la Premier League, les accusations portant sur une période d'environ 9 ans, entre 2009 et 2018.

Pour Mourinho, la longue bataille juridique pourrait durer si longtemps qu'il ne sera peut-être plus en vie pour en voir l'issue finale.

Le journal The Sun a publié les propos de Mourinho, tenus lors de son entretien avec le journal Corriere dello Sport, dans lequel il a déclaré : « Manchester City ? Je préfère que l'on en rie un peu. »

Il a poursuivi : « Je pense que nous arriverons à un résultat, mais comme j'ai la soixantaine, il faudra que j'aie suffisamment de chance pour être encore là lorsque le jugement final sera rendu. »

Et Mourinho d'expliquer : « Un jugement va être rendu maintenant, puis il y aura un appel. Et j'aurai quatre-vingts ans. »

L'appel de Manchester City a ajouté un nouveau chapitre à une affaire qui a secoué le football anglais, le club se battant pour faire annuler le jugement et laver son honneur.

Cette affaire controversée a maintenu Manchester City sous la menace de lourdes sanctions sportives et financières, parmi lesquelles un important retrait de points, voire une exclusion de la Premier League.

Manchester City pourrait également être déchu de ses titres, si cette sanction était jugée appropriée, ce qui pourrait offrir à José Mourinho un autre titre en Premier League, après que son équipe de Manchester United a terminé la saison 2017-2018 à la deuxième place.



