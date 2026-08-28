Mourinho intervient au moment décisif : une décision surprise qui ramène Vinicius dans le giron du Bernabeu

Le Brésilien Vinicius Junior a retrouvé le stade Santiago-Bernabeu sous un visage différent avec le début de la nouvelle saison, après avoir scellé son avenir en prolongeant son contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2032, entamant ainsi une nouvelle étape de sa carrière au sein du club, dont le principal enjeu est d'accepter son nouveau rôle et de travailler à retrouver son meilleur niveau.

Selon le quotidien espagnol « As », Vinicius dispute sa neuvième saison sous le maillot du Real Madrid, mais sa place au sein du projet n'est plus la même que lors des saisons passées, Kylian Mbappé et Jude Bellingham étant devenus les deux principales figures de l'équipe sous la direction du Portugais José Mourinho, ce que l'ailier brésilien a accepté après avoir prolongé son contrat.

Vinicius a montré lors des deux premiers matches de championnat qu'il était prêt à composer avec sa nouvelle réalité, loin des comparaisons, en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive face à la Real Sociedad, quelques jours après le duel contre l'Espanyol qui avait vu Bellingham briller, tandis que Mbappé a démarré sa saison en force en inscrivant 3 buts dans les filets de la Real Sociedad.

Ce nouveau départ de Vinicius paraît également différent sur le plan de sa relation avec les supporters du Real Madrid, après avoir vécu au cours des derniers mois une période de tension en raison de la baisse de son niveau et du flou entourant son avenir avec le club. Des sifflets se sont fait entendre à son encontre lors du match contre la Real Sociedad, mais ils n'ont pas duré longtemps, le joueur ayant commencé à retrouver son influence sur le terrain.

Le tournant décisif est survenu lorsque Vinicius a marqué et délivré une autre passe décisive, contribuant directement à la victoire du Real Madrid, faisant passer progressivement les tribunes des sifflets aux applaudissements, dans une scène qui a en partie ravivé la relation qui unissait le joueur aux supporters durant ses meilleures périodes.

Mourinho a décidé de remplacer Vinicius après son but, afin que le joueur bénéficie des encouragements du public du Santiago-Bernabeu, expliquant après la rencontre : « Je n'aurais pas fait entrer Vini sans le but, et sans ce sentiment positif. J'ai pensé qu'il valait mieux le remplacer après le but, et c'était une bonne chose de le faire entrer pour qu'il ressente l'affection des supporters. »

L'entraîneur portugais est conscient que le retour de Vinicius à son niveau habituel constitue un élément important du nouveau projet du Real Madrid, tandis que le joueur lui-même semble avoir décidé de tourner la page de la polémique et des comparaisons, et de réorganiser ses cartes au sein de l'équipe, dans l'espoir que la « nuit des sifflets » se transforme en un point de départ d'une nouvelle étape placée sous le signe d'un retour au premier plan.