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L'équipe première du Real Madrid a reçu ses nouvelles voitures du constructeur allemand BMW au stade Santiago Bernabéu.

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Selon le journal Sport, Jude Bellingham a opté pour la XM Label, le modèle le plus cher, tandis que Kylian Mbappé a de nouveau choisi l'iX3.

Vinícius Júnior est resté fidèle à la i7, alors que le capitaine Fede Valverde a choisi la voiture la moins coûteuse, l'iX2 xDrive30, dont le prix débute à 59 000 euros.

Jude Bellingham a ainsi reçu la voiture la plus chère de la nouvelle flotte BMW du Real Madrid.

Quatorze joueurs, parmi lesquels Thibaut Courtois, Brahim Díaz et Antonio Rüdiger, ont demandé le même modèle que Jude Bellingham.

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La XM Label choisie par Bellingham, une hybride rechargeable de 748 chevaux, est proposée à partir de 194 000 euros en Espagne.

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C'est le stade Santiago Bernabéu qui a accueilli la cérémonie de remise des voitures à l'équipe première du club merengue.

BMW Espagne est le sponsor du Real Madrid depuis juillet 2022, date à laquelle le constructeur a succédé à Audi dans ce partenariat.

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Yan Diomande et Thiago Pitarch ont demandé l'iX3, également choisie par Mbappé.

Parmi les 26 joueurs qui ont reçu les clés de leur véhicule, seuls Valverde et Marc Cucurella ont choisi des modèles qu'aucun autre joueur n'a demandés.

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Le cas le plus intéressant reste celui de Cucurella, qui a opté pour la X7 xDrive60, le seul modèle de la marque doté de série de trois rangées de sièges.

Mourinho choisit une voiture 100 % électrique

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L'entraîneur José Mourinho a choisi la même voiture qu'Eduardo Camavinga, l'iX xDrive60, entièrement électrique.

La X7 M60i xDrive choisie par Cucurella est la seule des 27 voitures livrées à ne pas fonctionner avec un système de recharge électrique.

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Ce véhicule dispose de trois rangées de sièges pouvant accueillir sept personnes et, sous son capot, d'un moteur essence à huit cylindres, épaulé par un petit système électrique.

Si le critère de comparaison est l'accélération, il faut se tourner vers l'autre gardien du Real Madrid. Andriy Lunin a en effet de nouveau choisi la M5, un choix partagé cette année par Éder Militão.