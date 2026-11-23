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José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a fait une déclaration surprenante au sujet de ses joueurs. Il a révélé l'ampleur de la fatigue dont souffre son équipe en raison de l'enchaînement des matchs et des conditions de voyage, et a indiqué que certains joueurs cachent leurs difficultés physiques pour pouvoir jouer et donner le meilleur d'eux-mêmes.

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Selon le journal portugais « A Bola », Mourinho a évoqué les difficultés de son équipe lors de la conférence de presse précédant le match contre les Néerlandais du PSV Eindhoven en Ligue des champions. Il est revenu sur les difficultés rencontrées par ses joueurs lors du dernier match face au Celta Vigo, avec très peu de temps pour se préparer et voyager.

« Les conditions de voyage, l'absence d'entraînement, le fait de ne se retrouver pour la première fois que la veille du match… Heureusement, j'ai des joueurs qui sont de bons menteurs, du genre à me dire qu'ils sont au mieux pour jouer alors que ce n'est pas le cas », a déclaré le technicien portugais.

Il a ajouté : « Je les aime, mais ils me disent qu'ils sont en pleine forme alors qu'ils souffrent. Dans les dernières minutes et le temps additionnel, tout le monde était épuisé, mais ils ont joué avec un excellent état d'esprit. Dans des conditions normales, on ne gagne pas ce genre de match. »

Mourinho a salué l'état d'esprit de ses joueurs. Selon lui, la victoire contre le Celta Vigo n'était pas seulement un résultat positif, mais la preuve de la détermination du groupe et de sa capacité à surmonter des circonstances difficiles.

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Il a assuré que tous les joueurs méritaient d'être salués, y compris ceux qui ont caché leur fatigue et ont tout donné pour aider l'équipe à prendre des points.

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Le technicien portugais a également évoqué la progression de Jude Bellingham, saluant son leadership et sa maturité sur le terrain malgré son jeune âge.

Il a expliqué que le milieu de terrain anglais avait une mentalité de gagnant et tenait toujours à montrer sa soif de victoire, ajoutant qu'il était un leader sur le terrain et possédait une forte personnalité.

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Les déclarations de Mourinho ne se sont pas limitées à la situation du Real Madrid : il a aussi abordé les changements qu'a connus le football moderne, avec la multiplication des matchs et l'évolution des méthodes de préparation physique et d'entraînement.

Il a expliqué que la gestion des charges physiques reposait désormais sur des outils, des données et des staffs techniques bien plus perfectionnés que pour les générations précédentes. Selon lui, le jeu a profondément changé et les entraîneurs doivent s'adapter à cette nouvelle réalité.

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Ces déclarations interviennent alors que le débat sur l'impact physique d'un calendrier surchargé est relancé, notamment après les blessures de Harry Kane et de Désiré Doué, qui ont soulevé des questions sur la capacité des joueurs à supporter une pression toujours plus forte.