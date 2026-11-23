José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a fait une déclaration surprenante au sujet de ses joueurs. Il a révélé l'ampleur de la fatigue dont souffre son équipe en raison de l'enchaînement des matchs et des conditions de voyage, et a indiqué que certains joueurs cachent leurs difficultés physiques pour pouvoir jouer et donner le meilleur d'eux-mêmes.
Selon le journal portugais « A Bola », Mourinho a évoqué les difficultés de son équipe lors de la conférence de presse précédant le match contre les Néerlandais du PSV Eindhoven en Ligue des champions. Il est revenu sur les difficultés rencontrées par ses joueurs lors du dernier match face au Celta Vigo, avec très peu de temps pour se préparer et voyager.
« Les conditions de voyage, l'absence d'entraînement, le fait de ne se retrouver pour la première fois que la veille du match… Heureusement, j'ai des joueurs qui sont de bons menteurs, du genre à me dire qu'ils sont au mieux pour jouer alors que ce n'est pas le cas », a déclaré le technicien portugais.
Il a ajouté : « Je les aime, mais ils me disent qu'ils sont en pleine forme alors qu'ils souffrent. Dans les dernières minutes et le temps additionnel, tout le monde était épuisé, mais ils ont joué avec un excellent état d'esprit. Dans des conditions normales, on ne gagne pas ce genre de match. »
Mourinho a salué l'état d'esprit de ses joueurs. Selon lui, la victoire contre le Celta Vigo n'était pas seulement un résultat positif, mais la preuve de la détermination du groupe et de sa capacité à surmonter des circonstances difficiles.
Il a assuré que tous les joueurs méritaient d'être salués, y compris ceux qui ont caché leur fatigue et ont tout donné pour aider l'équipe à prendre des points.
Le technicien portugais a également évoqué la progression de Jude Bellingham, saluant son leadership et sa maturité sur le terrain malgré son jeune âge.
Il a expliqué que le milieu de terrain anglais avait une mentalité de gagnant et tenait toujours à montrer sa soif de victoire, ajoutant qu'il était un leader sur le terrain et possédait une forte personnalité.
Les déclarations de Mourinho ne se sont pas limitées à la situation du Real Madrid : il a aussi abordé les changements qu'a connus le football moderne, avec la multiplication des matchs et l'évolution des méthodes de préparation physique et d'entraînement.
Il a expliqué que la gestion des charges physiques reposait désormais sur des outils, des données et des staffs techniques bien plus perfectionnés que pour les générations précédentes. Selon lui, le jeu a profondément changé et les entraîneurs doivent s'adapter à cette nouvelle réalité.
Ces déclarations interviennent alors que le débat sur l'impact physique d'un calendrier surchargé est relancé, notamment après les blessures de Harry Kane et de Désiré Doué, qui ont soulevé des questions sur la capacité des joueurs à supporter une pression toujours plus forte.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.