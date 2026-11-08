Mourinho fait appel à Ancelotti pour sauver une star du Real Madrid

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a de nouveau relancé le dossier Endrick, en évoquant l'attaquant brésilien après la victoire 3-0 contre Valence au stade de Mestalla.

Le journal Sport a rapporté que Mourinho avait adressé un message clair à Carlo Ancelotti, le sélectionneur de l'équipe nationale du Brésil, au sujet d'Endrick.

L'entraîneur portugais souhaite que son joueur obtienne des minutes de jeu lors de la prochaine trêve internationale, et il ne verrait aucun inconvénient à ce que cela se concrétise loin du stade Santiago-Bernabéu.

Mourinho a déclaré : « Mon avis est clair, je veux qu'Endrick joue. Si Ancelotti le fait jouer lors de la prochaine trêve internationale, j'en serai ravi. »

Il s'agit de déclarations qui attirent l'attention au vu du rôle limité qu'Endrick tient avec le club madrilène. Il semble que l'entraîneur soit prêt à offrir à Ancelotti la possibilité de donner à son jeune joueur le temps de jeu qu'il n'a pas pu obtenir jusqu'à présent à Madrid.

Les chiffres illustrent pleinement la situation du joueur brésilien. Endrick a disputé 141 minutes officielles au cours de la saison en cours, réparties entre le championnat d'Espagne (85 minutes) et la Ligue des champions (56 minutes).

Le joueur a participé à 7 matchs, au cours desquels il a inscrit un but et délivré une passe décisive, mais il n'a été titulaire qu'une seule fois dans le onze de départ. Il s'agit d'une présence limitée pour un joueur revenu au Real Madrid après avoir retrouvé confiance en lui et un rôle de premier plan lors de son expérience en France.

Endrick avait terminé la seconde moitié de la saison dernière sur une bonne note avec l'Olympique Lyonnais. Le joueur brésilien a mis à profit sa période de prêt pour retrouver confiance en lui, et il a inscrit 8 buts et délivré 8 passes décisives en 21 matchs, des chiffres qui ont renforcé les attentes concernant son retour au Real Madrid.

Il semblait que le joueur brésilien reviendrait dans le club madrilène avec suffisamment d'atouts pour prétendre à une place dans les plans de Mourinho, mais la concurrence a fini par compliquer ses chances.

En effet, l'arrivée de Carlos Espi et la signature de Yan Diomande ont davantage réduit les chances d'Endrick d'obtenir un rôle plus important.

L'entraîneur portugais dispose de différentes options en attaque, tandis qu'Endrick n'a pas réussi à s'assurer une place fixe dans la rotation entre les joueurs. Une situation qui contraste avec le niveau qu'il avait affiché lors de son expérience en France.

En réalité, le maintien du joueur au stade Santiago-Bernabéu était déjà incertain durant la dernière phase du marché des transferts estival.

L'AS Rome s'était fortement rapprochée d'obtenir ses services sous forme de prêt, mais Mourinho est intervenu pour empêcher son départ et a décidé de le maintenir dans l'effectif de l'équipe.

L'entraîneur a défendu publiquement les qualités du joueur, affirmant que les clubs intéressés par son recrutement devraient se disputer sa signature.

Néanmoins, l'absence de minutes de jeu a rouvert le débat sur l'avenir du joueur. Les médias n'excluent pas la possibilité d'un départ d'Endrick sous forme de prêt en janvier, si sa situation ne change pas au cours des prochaines semaines.

L'AS Rome continue de suivre de près la situation d'Endrick, et d'autres clubs ont également été associés à son avenir.