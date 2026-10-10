Mourinho face à un choix difficile entre le pari et la solution alternative

Le Real Madrid dispute une rencontre à hauts risques ce samedi soir face à son hôte Villarreal, lors de la huitième journée de la Liga.

Le journal « Sport » rapporte que José Mourinho, l'entraîneur du club merengue, cherche un partenaire à Antonio Rüdiger dans l'axe de la défense lors de la rencontre de ce jour face au Sous-marin jaune.

La défense du club madrilène traverse une période délicate, puisque Dean Huijsen sera absent face à Villarreal en raison de sa suspension, après son expulsion lors du derby de Madrid, tandis que Raúl Asencio est forfait après avoir récemment subi une intervention chirurgicale.

Des doutes planent sur la disponibilité du Français Ibrahima Konaté après qu'il a ressenti quelques douleurs, alors qu'Éder Militão est le seul joueur à suivre encore le programme qui lui a été fixé.

Prochains matchs RMA LaLiga 15:00 VIL

Heureusement, le défenseur allemand Antonio Rüdiger affiche une condition physique excellente, lui qui se concentre sur l'idée de livrer son meilleur niveau avec l'équipe après avoir pris sa retraite internationale.

Rüdiger a continué à travailler à la cité sportive de Valdebebas durant la trêve internationale, et il entend conserver le niveau de fiabilité que Mourinho attend de lui chaque fois qu'il a besoin de ses services.

La liste du Real Madrid incite à l'optimisme. Fede Valverde, Kylian Mbappé et Ibrahima Konaté ont tous rejoint le groupe pour affronter le Sous-marin jaune.

Le défi pour Mourinho consistera à déterminer s'il va prendre le risque d'aligner le défenseur central français, ou s'il aura recours à d'autres solutions, comme le repositionnement d'Aurélien Tchouaméni dans l'axe de la défense.