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José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a refusé de commenter l'arrivée de JJ Gabriel, pépite de Manchester United.

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Jay Gabriel poursuit son programme d'entraînement à Madrid, dans l'attente du feu vert de la FIFA pour finaliser son arrivée chez les Merengues.

Le Real Madrid se prépare à affronter le Celta Vigo demain samedi, au stade Santiago-Bernabéu, pour le compte de la 13e journée de Liga.

Le journal Sport a relayé les déclarations de Mourinho lors de la conférence de presse d'avant-match, au cours de laquelle il a été interrogé sur le dossier Jay Gabriel.

Le technicien portugais a reconnu ne pas avoir échangé avec le joueur anglais, âgé de 16 ans.

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« Je n'ai rien à dire, je n'ai aucune connaissance ni aucune relation avec les joueurs qui ne travaillent pas avec moi », a déclaré Mourinho.

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Alors que d'éventuelles rumeurs évoquent un départ d'Endrick, l'entraîneur des Merengues a précisé que sa position n'incluait pas de laisser partir le joueur brésilien.

Le coach estime qu'Endrick est un joueur indispensable pour le staff technique, et il a tenu à le faire savoir.

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Le Real Madrid est plus important qu'Endrick

« Il est très bien ici. Le Real Madrid est plus important qu'Endrick. Je l'aime beaucoup, et l'entraîneur du Real Madrid a besoin de lui. Si mes responsables décident autrement, nous devrons le respecter, mais Endrick est un joueur important pour moi », a souligné Mourinho.

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Au sujet de la prolongation de Güler, il a commenté : « C'est un talent hors norme, et il fait des choses qu'il ne faisait pas auparavant. Je considère la prolongation de son contrat comme tout à fait naturelle, parce qu'Arda veut rester au Real Madrid. L'un des meilleurs joueurs du monde s'est associé à l'un des meilleurs clubs du monde. »

Mourinho ne souhaite pas comparer son effectif actuel à l'équipe qu'il avait dirigée lors de son premier mandat, même si l'effectif de 2026 lui semble plus séduisant.

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« Le groupe de 2010 était une équipe qui se sacrifiait pour gagner. En raison de leurs situations personnelles et de ma personnalité à cette époque, la relation entre nous a commencé à changer au cours de notre dernière saison. J'avais le sentiment que le travail était accompli et qu'il valait mieux pour le club d'entamer une nouvelle ère avec un entraîneur à la personnalité différente de la mienne. Ils ne pouvaient pas choisir meilleur successeur qu'Ancelotti », a-t-il expliqué.

Mourinho s'est également lancé des fleurs, laissant entendre qu'il n'était pas à court d'énergie lorsqu'il a quitté le Real Madrid : « Je suis retourné en Angleterre et j'ai remporté la Premier League. »

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Enfin, avant de clore sa conférence de presse, Mourinho a évité d'entrer dans la polémique qui agite le football portugais.

Alors que le football portugais traverse une période très délicate, après que Cristiano Ronaldo a mis un terme à sa carrière internationale d'une manière loin d'être idéale, sans même assister à la cérémonie organisée en son honneur, Mourinho n'a pas voulu donner son avis et s'est contenté d'exprimer un souhait : « En tant que Portugais, j'espère que ma sélection gagnera. Pour le reste, je m'en lave les mains. »