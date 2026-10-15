José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, est revenu à la charge contre la Fédération espagnole en raison du moment choisi pour annoncer la suspension de quatre matches infligée à Vinicius Junior, estimant qu'informer le joueur de sa sanction deux heures seulement avant la rencontre face à la Roma n'avait rien de normal.

Le Real Madrid a renversé la Roma pour s'imposer 4-3, mercredi soir, et compte désormais six points après deux journées de la phase de ligue de la Ligue des champions, au terme d'une rencontre marquée par d'importants ajustements tactiques, qui a soulevé des questions sur la prestation de l'équipe en première période avant qu'elle ne retrouve son équilibre après la pause.

Mourinho s'est étonné du moment choisi pour la sanction de Vinicius dans ses déclarations faites quelques minutes avant le coup d'envoi du match contre la Roma.

Dans ses propos d'après-match, Mourinho n'a pas caché sa contestation du moment de l'annonce de la sanction de Vinicius, en utilisant une expression frappante pour mettre en doute ce qui se passe dans les coulisses.

"Le chat ne se cache plus"

Mourinho s'est arrêté sur la décision de suspendre Vinicius pour quatre matches, s'interrogeant sur les raisons de son annonce deux heures avant le coup d'envoi, au lieu de la reporter à plus tard.

Le technicien portugais a déclaré, dans des propos rapportés par le quotidien espagnol "AS" : "Est-il normal qu'un joueur apprenne deux heures avant un match qu'il va être suspendu quatre rencontres ? Pas besoin de me répondre. Est-ce normal ? N'auraient-ils pas pu annoncer la décision maintenant ou demain matin ? Fallait-il le faire alors que nous étions en route pour le stade ?"

Il a ajouté, en citant un proverbe portugais : "En portugais, nous disons : le chat se cache mais sa queue dépasse. Il me semble que, désormais, le chat ne se cache plus. Le chat agit en toute liberté, et il se passe des choses sans aucune gêne. Il agit en toute liberté."

Mourinho a poursuivi sa contestation du moment de la décision : "Deux heures avant un match, un joueur d'un club espagnol qui a contribué à trois points renforçant la place du football espagnol, je ne trouve pas cela normal. Mais je commence à le considérer comme normal, parce que le chat ne se cache plus. Quelle est la question ?"

Et d'ajouter : "Au minimum, cela témoigne d'un manque de respect. Jouer à Athènes mercredi soir, arriver à Madrid à cinq heures du matin, puis jouer samedi à Valence, dans une semaine qui précède la trêve internationale, cela ne me paraît pas innocent."

Il a ajouté : "Je ne crois pas aux excuses habituelles, du genre que la cause serait la télévision (les droits de diffusion), je n'y crois pas. J'ai pris un peu trop d'âge pour ça. Quant à l'histoire de Vinicius, qui a appris deux heures avant le match qu'il était suspendu quatre rencontres, les supporters du Real Madrid ne sont pas stupides."

Mourinho endosse la responsabilité de la première période

Au sujet de son analyse du match contre la Roma, Mourinho a expliqué que l'adversaire avait imposé un style différent de celui des rencontres que le Real Madrid avait étudiées en amont, affirmant que son équipe avait eu des difficultés à gérer les mouvements offensifs de l'adversaire.

Il a déclaré : "L'adversaire a été difficile, car il joue d'une manière différente du football auquel nous sommes habitués. Et il est aussi très difficile pour eux de jouer à ce rythme et avec cette intensité pendant 90 minutes. Ils ont mérité de prendre l'avantage, même si je n'ai pas aimé certains des buts que nous avons encaissés. Ensuite, nous avons changé grâce au grand courage dont les joueurs ont fait preuve."

Il a ajouté : "C'est un match nul qui aurait été considéré comme un point positif. Quant à la victoire, elle est extrêmement importante. Nous avons pris six points face à deux adversaires très difficiles, et nous sommes en bonne position."

Interrogé sur la responsabilité de l'entraîneur et des joueurs dans le contraste entre les deux périodes, Mourinho a répondu brièvement : "La première période, c'est la faute de l'entraîneur ; la seconde, celle des joueurs."

Mais il est revenu sur les difficultés tactiques rencontrées par son équipe, expliquant que la Roma l'avait surpris par les mouvements de Soulé sur le côté, ce qui a offert à Wesley des occasions répétées de supériorité numérique face à Marc Cucurella.

Il a précisé : "Ils nous ont surpris avec Soulé dans une position avancée sur le côté, ce qui a rendu difficile pour Cucurella de monter affronter Wesley. Cucurella s'est retrouvé dans de nombreuses situations à deux contre un."

Il a souligné que les ajustements qu'il a opérés à la mi-temps ont aidé le Real Madrid à retrouver son équilibre, tout en critiquant le but encaissé par son équipe après la pause.

Pourquoi Mourinho a-t-il changé de plan ?

Mourinho a défendu ses choix techniques et les changements qu'il a effectués, estimant qu'il n'était pas possible de maintenir le même régime physique durant toute la rencontre face à une équipe qui joue avec une telle férocité.

Il a déclaré : "Je savais que leur énergie allait s'épuiser. Il est impossible de jouer 90 minutes au rythme auquel ils jouent. J'ai effectué les changements que je pensais devoir effectuer."

Il a ajouté : "Si nous avions commencé la rencontre avec les onze joueurs qui l'ont terminée, ils nous auraient mis cinq buts. Il était impossible de tenir face à une équipe avec une telle intensité."

L'entraîneur du Real Madrid a poursuivi en expliquant sa philosophie de gestion d'un match : "Il y a différents moments, et parfois l'entraîneur est un imbécile parce qu'il raisonne mal, et d'autres fois il est très bon parce qu'il raisonne juste."

Mourinho a reconnu qu'il n'avait pas planifié à l'avance de renverser le score, de 3-1 pour l'adversaire à une victoire 4-3, mais qu'il avait conscience de la nécessité d'opérer des ajustements dans les dernières minutes, évoquant la difficulté pour certains joueurs de la Roma de maintenir un marquage individuel durant tout le match.

Il a déclaré : "Je ne vais pas dire que j'avais tout préparé pour passer de 3-1 à 4-3, mais j'ai pensé que nous devions changer certaines choses dans les dernières minutes."

Il a ajouté : "Je leur ai dit qu'il est très difficile pour un joueur comme Mancini d'assurer un marquage individuel pendant tout le match avec un carton jaune. La manière dont ils jouent crée beaucoup de situations difficiles."

Il a ensuite conclu ses propos sur les changements avec une pointe d'ironie : "Quand Hermoso n'a plus d'énergie, Endrick entre. Accordez-moi un peu de crédit, j'ai fait quelque chose de bien."