Mourinho dévoile son vœu impossible pour le choc entre Barcelone et l'Atlético

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a dévoilé son souhait concernant le choc entre le Barça et l'Atlético de Madrid, qui se tiendra après-demain, dimanche, lors de la 12e journée de Liga.

Le Barça compte 30 points en tête de la Liga, avec deux points d'avance sur l'Atlético de Madrid, deuxième, tandis que le Real Madrid occupe la troisième place avec 27 points.

Le journal Sport a publié les déclarations de Mourinho lors de la conférence de presse d'avant-match face à Valence, demain samedi.

L'entraîneur portugais a déclaré : « Le Barça ou l'Atlético de Madrid ? J'aimerais que les deux équipes perdent, mais ce n'est pas possible. »

Il a poursuivi : « C'est simple pour moi, car nous savons que l'une des deux, ou les deux, ne remportera pas tous les points lors de cette journée. »

Au sujet du processus de développement du Real Madrid, Mourinho a commenté : « Le mieux n'est pas de revenir au score, mais de jouer de la manière dont nous avons livré notre prestation face au Racing Santander. »

L'entraîneur portugais a expliqué : « Revenir au score est une chose positive, mais cela signifie aussi qu'il y a des aspects négatifs. »

Il a souligné : « Revenir au score exige de croire en ses capacités, de la cohésion du groupe, de l'amitié entre les joueurs, de disposer d'un banc solide, de motiver le groupe et de connaître la valeur du maillot que l'on porte, mais cela comporte aussi un aspect négatif. »

Il a insisté : « Nous devons travailler sur cet aspect et trouver davantage de constance en ce qui concerne le fait de bien entamer les matches. Il nous reste encore beaucoup de travail. »