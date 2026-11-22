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José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, compte instaurer une rotation permanente entre Vinicius Junior et Yan Diomande sur l'aile gauche. Il y aura également des matchs où les deux joueurs seront alignés ensemble, l'Ivoirien évoluant alors sur le flanc droit.

Selon le média Defensa Central, l'idée de José Mourinho est de permettre à Vinicius Junior de retrouver son niveau, sans pour autant freiner la progression de Yan Diomande.

Mais la mise en œuvre de ce plan n'a rien de simple, car l'Ivoirien possède de grandes qualités offensives et affiche un niveau remarquable. Il apporte en outre une aide précieuse dans les tâches défensives et en soutien du latéral gauche, ce qui confère davantage d'équilibre à l'équipe merengue.

Gérer cette situation n'est pas toujours aisé, en raison de l'« ego » des joueurs, en particulier celui de Vinicius Junior, qui a déjà tout gagné et qui est titulaire au Real Madrid depuis de longues années.

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De son côté, Yan Diomande sait qu'il n'a que 20 ans et qu'il n'évolue au plus haut niveau que depuis très peu d'années. Il n'a encore rien remporté, ni sur le plan individuel ni sur le plan collectif, qui lui permettrait de revendiquer une place précise au sein de l'équipe.

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Mais jusqu'ici, José Mourinho parvient à trouver un terrain d'entente avec les deux joueurs, chacun comprenant sa situation actuelle.

Diomande a l'avantage

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La capacité de Diomande à jouer sur l'aile droite à un niveau presque équivalent à celui qu'il affiche à gauche constitue un atout supplémentaire en sa faveur.

En effet, lorsque Vinicius évolue à droite, il ne parvient pas à dribbler ses adversaires ni à faire la différence de la même manière, et il a du mal à repiquer balle au pied sur son pied gauche, contrairement à son coéquipier ivoirien.

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Mais si les deux joueurs atteignent leur meilleur niveau, ce que recherche Mourinho, ils seront tous deux des éléments essentiels pour le Real Madrid.

Vinicius se battra jusqu'au bout

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Le Brésilien sait parfaitement ce qu'il doit faire pour retrouver son statut de titulaire indiscutable au Real Madrid.

Vini connaît l'avis des supporters et voit comment Yan Diomande parvient à les conquérir. S'il réussit à en faire autant, en améliorant ses capacités physiques et en retrouvant confiance en lui, il retrouvera une place de titulaire dans les grands matchs et aidera le Real Madrid à remporter des titres.

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Lors des dernières minutes qu'il a disputées face au Celta Vigo, Vinicius a aidé ses coéquipiers et a laissé une bonne impression.

Reste à savoir si Vinicius parviendra finalement à s'imposer comme titulaire lors de la plupart des matchs, ou si Yan Diomande continuera de lui mettre la pression par ses performances, au point de convaincre totalement José Mourinho qu'il mérite de jouer.

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Quoi qu'il en soit, l'existence d'une concurrence au poste de Vinicius au sein de l'équipe est une bonne chose, car elle augmentera les chances de voir les joueurs prendre soin d'eux et élever leur niveau.