Mourinho de retour à Madrid : Simeone se dresse à nouveau sur sa route

Le duel entre l'Argentin Diego Simeone et le Portugais José Mourinho se renouvelle, à l'occasion de la rencontre entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid dans un nouveau derby au stade Wanda Metropolitano, après que la dernière confrontation officielle entre les deux entraîneurs remonte au 30 avril 2014, lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions.

Ce match, entre Chelsea et l'Atlético Madrid, s'était disputé au stade de Stamford Bridge, après que la rencontre aller s'était soldée par un match nul et vierge au stade Vicente Calderón.

La confrontation retour était décisive, puisqu'elle constituait une « finale » pour atteindre la véritable finale de la compétition.

Fernando Torres avait inscrit l'unique but de Chelsea, avant qu'Adrián López, Diego Costa et Arda Turan ne mènent la remontée de l'Atlético Madrid, qui remporta le match 3-1 et se qualifia pour la finale.

Il s'agissait de la sixième confrontation entre Simeone et Mourinho, tandis que l'entraîneur argentin s'apprêtait à disputer sa première finale de Ligue des champions.

Auparavant, et plus précisément le 17 mai 2013, un derby de Coupe du Roi avait réuni les deux équipes, lors du dernier chapitre du premier mandat de Mourinho au Real Madrid, et le début décisif de l'ascension de l'Atlético Madrid avec Simeone.

La saison suivante, l'Atlético fut sacré champion du championnat espagnol, devançant le Real Madrid et le Barcelone.

Le Real Madrid avait ouvert le score en finale de la Coupe du Roi grâce à un but de Cristiano Ronaldo, avant que l'Atlético Madrid n'égalise par l'intermédiaire de Diego Costa, sur une passe de Radamel Falcao.

En prolongation, João Miranda décrocha le titre d'une tête sur un centre de Koke, tandis que l'Atlético souffrit durant le match face aux occasions de l'équipe madrilène et aux montants.

Thibaut Courtois gardait les buts de l'Atlético Madrid lors de cette finale, avant d'assurer aujourd'hui la protection des cages du Real Madrid.

Mourinho n'a plus battu Simeone lors de leurs 3 dernières confrontations, après avoir remporté les 3 premières, toutes lors de matchs entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid ; il s'était en effet imposé 4-1 le 11 avril 2012 au stade Calderón, 2-0 le 1er décembre 2012 au stade Santiago Bernabéu, et 2-1 le 27 avril 2013 au stade Manzanares.

Simeone est resté l'entraîneur de l'Atlético Madrid tout au long de cette période, tandis que Mourinho a dirigé Chelsea, Manchester United, Tottenham, la Roma, Fenerbahçe et Benfica, avant son retour l'été dernier, sans jamais affronter l'Atlético, Simeone ou le stade Wanda Metropolitano durant cette période.

Durant son passage sur le banc du Real Madrid, Mourinho n'a signé qu'une seule victoire face à Simeone en 9 matchs, et ce lors de la finale de la Coupe du Roi, tandis que le reste des confrontations a tourné à l'avantage de l'entraîneur argentin.