José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, s'est exprimé sur l'état de l'équipe avant de recevoir Malaga demain dimanche à Bernabéu, dans le cadre de la troisième journée du championnat d'Espagne. Il a également évoqué la situation de Yan Diomandé, ainsi que la relation entre Vinicius Junior et Kylian Mbappé.

Lors de la conférence de presse d'avant-match, Mourinho a déclaré au sujet de l'état physique de l'équipe : « Il y a des joueurs, comme je le répète toujours, qui ont suivi des entraînements différents. Nous avons un effectif solide, capable de compenser ces problèmes. »

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Il a poursuivi : « Je vais vous donner un exemple : demain, Cucurella débutera la rencontre comme titulaire, et Carreras, qui a livré une bonne prestation face à l'Espanyol et à la Real Sociedad, sera sur le banc. Si Cucurella ressent de la fatigue, Álvaro sera prêt à entrer. C'est le type de solutions qu'un effectif comme celui-ci offre à l'entraîneur. »

Au sujet de Diomandé, il a affirmé : « Je ne parlerai pas davantage des joueurs individuellement. Diomandé est arrivé tardivement, et il a connu un été difficile. Il ne s'est pas entraîné avec Leipzig, et quand il est arrivé, il n'avait pas de base sur laquelle bâtir, il progresse donc progressivement. Il a déjà obtenu un peu de temps de jeu, et c'est ce dont il a besoin pour évoluer. Demain, il débutera comme titulaire ou entrera en cours de jeu. Il se prépare de plus en plus. »

Concernant la possibilité d'améliorer la relation entre Vinicius et Mbappé, Mourinho a précisé : « C'est un effort collectif. Le secret réside dans la qualité, et nous disposons d'une qualité exceptionnelle. Un autre point, secondaire mais tout aussi important, c'est la compréhension mutuelle entre eux. Il faut qu'il y ait une grande dose de compréhension, d'amitié et de coopération. Lorsque ces qualités s'associent à une qualité exceptionnelle, vous avez tout ce qu'il faut pour continuer à progresser. »

L'entraîneur portugais a ajouté : « La dynamique, ce n'est pas seulement 2+9, c'est 11. Cette dynamique les poussera, et poussera tout le monde, à livrer de meilleures performances. Je suis extrêmement heureux après seulement deux semaines de travail avec eux. »

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