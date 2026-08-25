Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, s'est exprimé sur plusieurs dossiers importants concernant l'équipe avant la rencontre face à la Real Sociedad, prévue demain mercredi en soirée au stade « Santiago Bernabéu », dans le cadre du match de la première journée de la Liga espagnole reporté.

Cette confrontation revêt une grande importance pour le club merengue, qui cherche à décrocher sa deuxième victoire consécutive après son succès difficile face à l'Espanyol sur le score de 2-1 lors de la journée inaugurale, et à poursuivre son bon départ sous la conduite de Mourinho.

Le Real Madrid espère profiter des atouts que représentent le terrain et le public pour engranger trois nouveaux points et consolider sa position au classement, dans un contexte de rivalité précoce avec le Barça, qui a entamé son parcours par une large victoire face à Elche sur le score de 5-0.

La rencontre entre le Real Madrid et la Real Sociedad comptant pour la première journée avait été reportée en raison de la participation de plusieurs joueurs du club merengue aux dernières phases de la Coupe du monde 2026, avant qu'une nouvelle date ne soit fixée pour le match.

Mourinho : je ne veux pas d'un accueil particulier au Bernabéu

À propos de la rencontre face à la Real Sociedad, Mourinho a déclaré : « C'est le premier match à domicile, mais ce n'est qu'un match sur 19. Chaque point compte. Notre objectif est de gagner, tout en respectant une équipe qui le mérite, qui possède une identité claire et de grands joueurs, et qui nous rendra la tâche difficile. »

Il a ajouté : « Face à l'Espanyol, nous avons senti le soutien des supporters de l'équipe adverse, et demain nous attendons le soutien de nos supporters. J'espère que l'équipe montrera la même faim de victoire, le même état d'esprit, la même capacité de résistance, la même force et le même calme, et que le public le verra et le ressentira. »

L'entraîneur portugais s'est exprimé sur l'état physique des joueurs du Real Madrid : « L'Espanyol a abordé le match avec un niveau d'intensité que nous n'avions pas. Nous disposons d'une ossature de base composée de joueurs qui ont travaillé plus longtemps, et disputer des matchs accélère le processus pour atteindre la condition physique normale. »

Il a poursuivi : « Les joueurs doivent disputer des matchs, comme Cucurella par exemple. Nous utilisons des données objectives et scientifiques, que nous combinons avec mon expérience, et le ressenti est également important. »

À propos de son retour au stade Santiago Bernabéu, Mourinho a déclaré : « Je ne veux pas que le Bernabéu me réserve un accueil particulier, je veux qu'il accueille l'équipe avec sa passion. À un moment donné, cet amour a traversé une période difficile la saison dernière, mais aujourd'hui nous ne repartons pas de zéro. »

Il a ajouté : « Je ne suis pas important. Je suis capable de maîtriser mes émotions et d'aborder le match de manière normale, même si ce n'est pas un match ordinaire puisqu'il est disputé pour trois points. Je veux que l'équipe ressente quelque chose de différent de ce qu'elle a ressenti la saison dernière. »

Mourinho critique le traitement réservé à Vinicius

Mourinho a évoqué le traitement dont fait l'objet le Brésilien Vinicius Junior sur le terrain, affirmant qu'il existe une différence évidente dans la manière de le traiter par rapport aux autres joueurs.

Il a déclaré : « Je n'ai pas regardé tous les matchs des deux équipes la saison dernière, donc je ne peux pas dire grand-chose, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a une différence évidente dans le traitement que reçoit Vinicius par rapport aux autres joueurs. »

Il a ajouté : « Il est entré dans un engrenage, les adversaires sentent qu'ils peuvent agir ainsi avec lui, et ils le font effectivement. C'est comme les petits enfants : ils vont jusqu'à la limite que vous leur permettez d'atteindre. C'est un traitement qui ne me plaît pas. »

Mourinho a évoqué l'un des cas dont Vinicius a été victime : « Il a subi un coup de pied qui était une agression, et cela aurait dû être un carton rouge. À l'exception de certaines choses, l'arbitrage m'a beaucoup plu. »

Il a ajouté : « Je comprends que l'arbitre n'ait pas vu l'action du coup de pied sur Vinicius, et je comprends aussi que le quatrième arbitre n'ait pas voulu le faire, mais en ce qui concerne l'assistance vidéo, je peux dire qu'elle n'a pas très bien fait son travail. »

L'entraîneur portugais a insisté sur sa confiance dans l'arbitrage espagnol : « J'ai toujours confiance dans l'arbitrage espagnol, comme en Ligue des champions. Je ne pense pas de la manière suivante : c'est un ami de Negreira. Ils ont pris des décisions qui ont influé sur les résultats des matchs, mais cela arrive. »

Sur la manière dont Vinicius gère la pression, Mourinho a expliqué : « Il y a ce qui se passe sur le terrain et en dehors. Les réactions, si elles ne sont pas dues au racisme ou à l'homophobie, je pense qu'il peut les maîtriser et les améliorer. »

Il a ajouté : « Quant au jeu, aux coups de pied et aux penalties, c'est la responsabilité de l'arbitre. Je préfère dire le juge plutôt que l'arbitre dans ce cas. »

Il a poursuivi en riant : « Et avec mon caractère à moi, si on m'avait fait cela, j'aurais peut-être écopé d'un carton rouge. Sa relation avec les supporters des stades adverses est un point sur lequel nous pouvons travailler. »

Mourinho : je suis devenu plus calme

À propos de son caractère et de son degré de calme durant cette période, Mourinho a déclaré : « Ce n'est pas nouveau. Je me sens plus calme et je maîtrise mieux mes émotions. Des situations difficiles surviendront, mais je n'ai vu personne se relâcher, et j'apprécie qu'ils travaillent pour le Real Madrid. »

Il a ajouté : « Cela tient peut-être aussi au fait que les joueurs et les personnes qui travaillent ici me protègent du côté sombre de mon caractère », avant de rire.

Mourinho a affirmé être satisfait de l'effectif actuel du Real Madrid : « Pour moi, l'effectif est complet, mais le marché des transferts est encore ouvert. On ne peut pas savoir si l'un des joueurs viendra vous dire qu'il veut partir. »

Il a expliqué : « En principe, je ne m'y attends pas, mais c'est une chose qui peut arriver. Dans mon esprit, l'effectif est complet et je ne demande rien. Je suis heureux, et si quelqu'un part, je resterai heureux. »

Mourinho évoque le trio Bellingham, Vinicius et Mbappé

À propos de la cohésion tactique entre Jude Bellingham, Vinicius et Kylian Mbappé, Mourinho a déclaré : « Le plus difficile, ce n'est pas ce à quoi je serai confronté, car cela se produit lorsque l'on n'a pas de joueurs de très haut niveau ou lorsqu'une blessure vous empêche de disposer de joueurs de haut niveau. »

Il a ajouté : « Je ne veux pas trop en dire aux adversaires, et je n'en parle qu'après avoir joué et perdu. Je veux les trois, les points positifs compensent toujours, et je suis aussi là pour essayer d'aider. »

Sur le poste qu'il préfère pour l'Uruguayen Federico Valverde, Mourinho a déclaré : « Par nécessité, certains entraîneurs ont été contraints de l'aligner comme latéral droit. Pour moi, c'est un joueur du milieu de terrain. Ensuite, selon les objectifs et l'adversaire, il peut être plus positionné ou non. »

L'entraîneur du Real Madrid a évoqué la possibilité de faire jouer Carlos Espí aux côtés de Mbappé : « Nous pouvons les voir ensemble. Nous avons progressé en tant qu'équipe pendant la préparation, et nous l'avons fait aussi avec Endrick. »

Il a expliqué : « Espí est un joueur d'un type différent. L'Espanyol était replié en arrière, et Kylian essayait de décrocher pour participer au jeu individuel. J'ai alors pensé que Carlos pouvait être important, d'autant qu'il augmente la qualité en présence de Trent. »

Les difficultés de Tchouaméni et la blessure d'Endrick qui inquiète

À propos de la situation du Français Aurélien Tchouaméni, Mourinho a déclaré : « Il a beaucoup souffert lors de la Coupe du monde, et c'est normal. Il n'a pas disputé deux matchs, mais il a joué la demi-finale. »

Il a ajouté : « Il a un problème, et la période de vacances n'a pas été suffisante. Le joueur veut essayer, et il a d'ailleurs essayé, mais nous avons décidé qu'il ne pouvait pas commencer la saison en souffrant. »

Mourinho a évoqué le cas du Brésilien Endrick : « Je ne peux pas vous le dire. Il y a un problème musculaire qui affecte le tendon. »

Il a ajouté : « C'est un joueur que j'aime beaucoup, et il a reçu de nombreuses offres d'autres clubs. Je le voulais, et c'est pour cela qu'il n'a pas été prêté ni vendu. »

Il a poursuivi : « Je ne suis pas certain qu'il figurera dans la première liste avec Ancelotti, mais Carlo est un ami à moi et il m'appellera directement. »

Concernant le manque de préparation physique et l'accumulation des matchs en début de saison, Mourinho a déclaré : « Je n'y vois pas d'injustice. Je dois remercier la Ligue d'avoir fait preuve de bon sens et d'avoir reporté le début d'une semaine supplémentaire, car cela aurait posé problème. »

Il a expliqué : « Si nous avons cette accumulation de matchs, c'est parce qu'un élément positif y a conduit. Nous devons jouer trois matchs par semaine, et si un joueur souffre plus que de raison, il ne jouera pas et un autre joueur jouera à sa place. »