Mourinho conserve une arme de poids pour sauver le Real Madrid

Le Real Madrid a su exploiter les coups de pied arrêtés cette saison, en marquant 7 buts par ce biais, alors qu'il s'était contenté de 12 buts la saison dernière.

Cela est apparu clairement lorsque la Maison Blanche a réussi à inscrire 3 buts sur coups de pied arrêtés lors de la rencontre face à la Roma en Ligue des champions, consécutifs à 3 corners tirés par Güler, confirmant une nouvelle fois la réussite des plans tactiques sur lesquels s'appuie l'entraîneur José Mourinho.

Le journal AS a rapporté que Mourinho consacre plusieurs heures par semaine à la préparation des coups de pied arrêtés à Valdebebas, et que les joueurs reçoivent un rappel des plans sur lesquels l'équipe s'appuiera lors de chaque match au cours de la séance d'entraînement qui précède la confrontation.

Il est naturel que les coups de pied arrêtés bénéficient d'une attention accrue lors de la préparation des matchs classés comme des affiches majeures, car ce genre de rencontres se décide souvent sur de tout petits détails.

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Quatre des buts de la Maison Blanche sur coups de pied arrêtés ont été inscrits en Liga, à savoir un but sur corner et 3 buts sur coups francs, tandis que les trois autres buts ont été marqués lors de la soirée exceptionnelle de Rome.

Ce chiffre est remarquable si l'on considère que le Real Madrid, la saison dernière, sous la direction de deux entraîneurs issus de l'école moderne, Xabi Alonso et Alvaro Arbeloa, avait marqué 12 buts sur coups de pied arrêtés, tous en Liga, dont 6 buts sur corners et 6 autres sur coups francs.

Pedro Machado dirige le travail consacré aux coups de pied arrêtés offensifs à Valdebebas, mais l'ensemble du staff technique participe à ce travail, qui est placé sous la supervision de Mourinho, lequel a le dernier mot sur l'adoption de chaque plan mis en œuvre. Sur le plan défensif, c'est Sami Khedira qui supervise l'organisation de l'équipe face aux coups de pied arrêtés. Cela étant, le travail est mené comme une mission collective et un effort partagé entre les membres du staff technique.

Mourinho a incarné cet esprit collectif lorsque l'équipe a inscrit son premier but de son second mandat face à l'Espanyol, sur la pelouse du Cornellà-El Prat, à la neuvième minute de la rencontre. Le but est venu d'un coup franc tiré par Güler et transformé de la tête par Jude Bellingham. À ce moment-là, Mourinho a bondi du banc avec enthousiasme et s'est dirigé vers ses adjoints pour les étreindre, en signe public de reconnaissance envers l'efficacité du travail qu'ils accomplissent.

Pedro Machado est, aux côtés de João Tralhão, l'un des collaborateurs les plus proches de Mourinho. Les deux hommes ont commencé à travailler ensemble durant la période où le technicien portugais était à la tête de Fenerbahçe, avant qu'il ne l'emmène avec lui à Benfica, puis au Real Madrid.

Au cours des deux dernières saisons, Mourinho s'est entouré d'un groupe de personnes mêlant expérience et jeunes professionnels ambitieux, animés d'une grande envie de réussir au plus haut niveau.

Outre les trois buts inscrits par le Real Madrid sur coups de pied arrêtés au Stade olympique de Rome et celui réalisé par Bellingham à la neuvième minute du premier match face à l'Espanyol, sur un coup franc tiré par Güler, le joueur turc a lui-même marqué sur un coup franc direct face à Elche. Quant aux deux autres buts, signés Antonio Rüdiger et Kylian Mbappé, ils sont venus de coups de pied arrêtés après que Bernardo Silva a tiré un corner et un coup franc.

De manière générale, Güler est le tireur principal des coups de pied arrêtés au Real Madrid lorsqu'il est présent sur le terrain, tant la qualité de ses frappes du pied gauche ne laisse aucune place au doute quant à ses capacités. Viennent ensuite Bernardo Silva et Trent Alexander-Arnold, voire même Diomande, pour se charger d'initier ces attaques.