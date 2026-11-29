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La défaite du Real Madrid face à Alavés n'a pas été qu'un simple faux pas de plus dans la course au titre en Liga. Elle a soulevé une question tactique qui mérite qu'on s'y arrête : José Mourinho mesure-t-il vraiment la valeur du joueur dont il dispose entre ses lignes, ou a-t-il considéré Arda Güler comme un élément sacrifiable dès qu'il a fallu renforcer la présence offensive dans la surface ?

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Dans une équipe qui compte des noms de la stature de Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Vinícius Júnior, il peut sembler inhabituel de placer un autre joueur en tête des priorités. Pourtant, Güler apporte au Real Madrid quelque chose que ces stars ne peuvent pas offrir de la même manière.

C'est lui qui donne son rythme à l'attaque, qui relie les lignes et qui cherche la passe capable de transformer la possession en véritable occasion. C'est pourquoi sa sortie face à Alavés, dans un match où l'équipe avait besoin de trouver des solutions, invite largement à revoir les calculs de Mourinho.

49 occasions créées : des chiffres qui placent Güler à part

Il ne s'agit pas d'une impression passagère ni d'une surestimation du talent du joueur turc : les chiffres plaident fortement en sa faveur. Güler en est à 49 occasions créées en Liga cette saison, ce qui fait de lui le leader de cette statistique, alors même qu'il ne joue pas forcément toutes les minutes à sa disposition.

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Plus révélateur encore, le joueur a créé quatre occasions face à Alavés en seulement 59 minutes, tout en délivrant quatre passes clés et en réussissant cinq dribbles.

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Ce ne sont pas les chiffres d'un joueur qui a disparu du match ou qui a été incapable de déstabiliser la défense adverse, mais ceux d'un joueur resté capable de faire la différence, même face à une équipe qui a fermé les espaces devant le Real Madrid. Autrement dit, il remplissait la mission dont le Real Madrid avait besoin plus que tout : créer des occasions et trouver des lignes de passe au milieu d'un bloc défensif compact.

Mourinho a expliqué son choix, mais fallait-il vraiment sortir le meneur de jeu ?

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Le plus frappant, c'est que Mourinho n'a pas laissé sa décision sans explication. En conférence d'après-match, il a indiqué qu'Alavés avait défendu avec cinq joueurs en arrière et trois devant eux, et que le Real Madrid avait eu le ballon sans trouver suffisamment d'espaces, tout en manquant de présence dans la surface.

Le technicien portugais a expliqué qu'il voyait en Carlos Espí une solution possible et qu'il avait deux options pour effectuer le changement : Güler ou Vinícius. Il a ajouté que Güler accomplissait un travail comparable à celui de Bernardo Silva et que l'équipe récupérait facilement le ballon.

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Cette explication révèle la manière de penser de Mourinho, mais elle ne clôt pas le débat sur sa décision. Elle le rend même encore plus important.

Car le problème décrit par l'entraîneur relevait avant tout de la création d'espaces et de la capacité à percer un bloc défensif resserré, et pas simplement d'un manque de joueurs présents dans la surface.

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C'est précisément là que la valeur de Güler apparaît. Quand l'adversaire recule à ce point, la solution ne consiste pas toujours à ajouter un attaquant et à attendre un centre ou un second ballon. Il faut un joueur capable de glisser le ballon entre les lignes, de renverser le jeu et d'obliger les défenseurs à sortir de leur position. Un attaquant supplémentaire peut augmenter le nombre de joueurs dans la surface, mais il ne garantit pas que le ballon leur parvienne.

Pourquoi Güler ne serait-il pas le dernier à quitter le terrain ?

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Mourinho aurait pu envisager de garder Güler tout en renforçant la présence offensive, plutôt que de sacrifier son principal atout dans la construction du jeu.

Le maintien du joueur turc aurait même pu offrir au Real Madrid une plus grande variété de solutions, d'autant que certains éléments ont besoin d'un joueur qui les alimente en ballons dans les bonnes zones.

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Il faut ici distinguer la valeur des stars de leurs fonctions. Mbappé est la principale arme offensive devant le but, Bellingham a la capacité de se projeter et d'arriver dans la surface, et Vinícius peut faire la différence grâce à ses dribbles et à sa vitesse.

Mais c'est Güler qui donne à ces armes une grande partie de leur valeur collective, car il les relie entre elles et transforme leurs déplacements en occasions exploitables.

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L'idée de faire passer Vinícius sur le côté droit, avec la possibilité de maintenir Güler de ce côté, mérite également d'être discutée.

La présence de Güler à droite offre à l'équipe un joueur capable de construire le jeu de son pied gauche, tandis que Vinícius conserve son espace de prédilection sur le côté gauche, où il peut s'élancer, dribbler et repiquer vers l'axe.

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Une question essentielle

Il ne faut pas faire porter au seul remplacement de Güler la responsabilité de la défaite du Real Madrid. L'équipe était menée d'un but depuis la 22e minute, puis a encaissé le deuxième à la 61e, juste après la sortie du joueur, avant que Mbappé ne réduise l'écart à la 69e. Le Real Madrid a également souffert d'erreurs défensives, a gâché des occasions, puis a perdu Bellingham, expulsé dans les dernières minutes.

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Mais ces détails n'effacent pas la question de fond : était-il logique de se priver du joueur qui crée le plus d'occasions dans l'équipe alors que celle-ci cherchait encore le chemin du retour ?

Mourinho voulait peut-être augmenter le nombre de joueurs dans la surface, mais le football ne récompense pas toujours celui qui aligne le plus d'attaquants devant le but. Il récompense celui qui sait leur faire parvenir le ballon.

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C'est ce qui fait de Güler une pièce intouchable dans le Real Madrid actuel : il remplit une fonction que les grands noms de l'attaque merengue ne peuvent pas assurer de la même manière.

Si le Real Madrid veut retrouver sa capacité à créer des occasions, Güler ne devrait pas être le premier nom auquel Mourinho pense lorsqu'il s'agit de sacrifier quelqu'un.

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C'est peut-être même l'inverse : dans les matchs où l'adversaire ferme les espaces, le joueur turc devient l'un des derniers éléments que l'on devrait envisager de sortir. Mbappé peut conclure l'action, Vinícius peut l'ouvrir par ses dribbles et Bellingham peut en être l'aboutissement, mais c'est Güler qui peut la lancer avec la passe dont tout le monde a besoin.