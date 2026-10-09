José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a vigoureusement défendu sa star française Kylian Mbappé, dans un contexte de controverse autour de sa vie privée ces derniers temps, estimant que ce qui est publié à son sujet a dépassé les limites de la raison. Il a également accusé les médias de rechercher les crises alors qu'il existe d'autres grands sujets dans le monde du football.

C'est ce qu'a déclaré Mourinho lors d'une conférence de presse ce vendredi, avant d'affronter Villarreal demain samedi en Liga, en réponse à une question sur l'agitation entourant Mbappé, et sur le fait de savoir s'il était exagéré de soumettre sa vie privée à un tel niveau de scrutin, alors que l'on évoque une réaction possible des supporters de l'équipe au stade Santiago Bernabéu lors du match de demain.

Mourinho a déclaré, selon les propos rapportés par le journal espagnol « As » : « Si une réaction de colère des supporters du Real Madrid venait à se produire contre Mbappé, ce serait une grande victoire pour vous (les médias). »

Il a ajouté : « Des affaires énormes, comme l'affaire de Manchester City, ou la vieille histoire dont vous aimez parler, ou la situation difficile dans mon pays avec Cristiano Ronaldo et son entraîneur, n'ont pas suffi à alimenter votre travail. Le Real Madrid, c'est le Real Madrid, et il faut toujours trouver quelque chose dont parler. »

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« Ce qui se passe est ridicule »

Interrogé sur le fait de savoir si l'agitation entourant Mbappé était exagérée, il a répondu : « Exagérée ? C'est ridicule. »

Quant à la légitimité des médias à aborder la vie privée des joueurs, Mourinho a déclaré : « Pour moi, un joueur est un joueur 24 heures sur 24. Tout ce qu'il fait d'important ou de négatif dans sa vie privée a toujours des répercussions. Je crois qu'un joueur reste un être humain, qu'il a le droit de se tromper, mais qu'il doit faire preuve d'un sens des responsabilités. »

Il a poursuivi : « Je suis en Espagne depuis 13 ans, vous me connaissez, je ne mens pas. Il peut m'arriver d'essayer d'esquiver une question ou de traiter habilement un sujet complexe, mais je ne mens sur rien. Si vous me demandez quel joueur débutera le match, je ne vous le dirai pas, mais je ne dirai pas qu'il ne jouera pas pour ensuite le faire entrer. »

Mourinho répond aux rumeurs sur Mbappé

Mourinho a précisé, en réponse aux rumeurs, que les joueurs du Real Madrid avaient respecté au cours de la période écoulée le programme qui leur avait été fixé, aussi bien pour rejoindre leur sélection que pour se reposer, indiquant que les blessés étaient rapidement revenus au centre d'entraînement de Valdebebas pour y passer des examens et entamer leurs programmes de récupération.

Il a déclaré : « Tout était clairement défini, et tout le monde l'a respecté. Les joueurs blessés se sont présentés immédiatement à Valdebebas, ils ont passé des examens et des plans de récupération ont été établis pour eux. »

Il a ajouté que certains joueurs, comme Arda Güler qui était suspendu pour le quatrième match international, avaient bénéficié de deux jours supplémentaires de repos, tandis que ceux souffrant de blessures importantes continuaient de se rendre au club quotidiennement, parmi lesquels Fede Valverde et Ibrahima Konaté.

Concernant Mbappé en particulier, il a précisé que le joueur avait passé des examens médicaux au sein du club, et qu'il avait également consulté une instance médicale externe en raison de l'historique des problèmes dont il avait souffert au genou, affirmant l'existence d'une concordance entre les résultats des examens et le plan de récupération établi pour lui.

« C'est l'un de vos objectifs »

Quant à savoir s'il comprendrait qu'un certain nombre de supporters du Real Madrid manifestent leur colère envers Mbappé lors du match contre Villarreal, Mourinho a déclaré : « C'est l'un de vos objectifs. Il n'est pas nécessaire d'être Einstein pour comprendre que c'est là le but. Je ne veux pas dire à qui je fais allusion, car je pourrais me tromper, mais c'est l'un des objectifs. Quant aux supporters du Bernabéu, je ne commenterai pas leur attitude, car je les respecte. »

Il a poursuivi : « J'espère que les supporters du Bernabéu seront capables de faire preuve d'équité. L'équité signifie faire preuve d'intelligence, lire entre les lignes, comprendre les dynamiques et prendre conscience des objectifs. »

Il a ajouté : « Je vous assure que tout joueur du Real Madrid qui ne se comporte pas comme il sied à un joueur du Real Madrid, ou qui manque à ses devoirs de joueur, ou qui ne respecte pas ses responsabilités en tant que joueur ou en tant que citoyen, vous ne le verrez pas sur le banc des remplaçants. Vous n'aurez pas l'occasion de le siffler, car il sera chez lui. Je ne lui donnerai pas l'occasion de s'asseoir sur le banc des remplaçants. »

Mais il a insisté sur le fait que « Mbappé jouera, et il ne sera même pas sur le banc des remplaçants. Je suis certain qu'il n'a pas manqué à ses engagements envers le Real Madrid. »

« La recherche des problèmes »

L'entraîneur portugais a critiqué ce qu'il a qualifié de recherche permanente de crises, en s'appuyant sur un certain nombre de faits ayant récemment suscité la polémique autour des joueurs du Real Madrid.

Il a fait référence aux informations évoquant la présence de Mbappé dans une boîte de nuit, précisant que le lieu accueillait un événement privé dans le cadre de la semaine de la mode à Paris, et qu'il ne s'agissait pas d'une boîte de nuit au sens courant du terme.

Mourinho s'est également moqué des informations relatives à l'utilisation par le joueur d'un vélo en Suisse, affirmant que cela se limitait à des vélos destinés à se déplacer entre les installations communes au sein d'un hôtel composé de petites unités, et non comme on l'a présenté, comme s'il participait à une course cycliste autour de la Suisse.

Il a également abordé l'épisode de Dean Huijsen, dont on a dit qu'il était arrêté devant la maison de Pitarch en train d'envoyer un message, avant que l'histoire ne se transforme en une représentation de lui comme s'il roulait à 200 kilomètres par heure sur l'autoroute tout en utilisant son téléphone.

Le Portugais a mis en avant un aspect positif concernant l'équipe, affirmant que pour la première fois depuis 10 ans, le Real Madrid arrivait à la mi-octobre sans nouvelle blessure survenue au cours de la saison actuelle, précisant que les blessures existantes remontaient à la saison dernière.

Il a ajouté sur un ton sarcastique : « C'est une belle histoire, mais elle ne vous plaît pas. »