Mourinho brille dans le ciel du Clasico avec un exploit historique

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a célébré le but de la victoire tardive inscrit par Kylian Mbappé dans les filets du Barça en glissant sur les genoux, dans une scène qui reflète son style de célébration habituel, poursuivant ainsi sa domination remarquable sur son rival de toujours.

La chaîne BBC a rapporté que Mourinho est devenu le troisième entraîneur de l'histoire du Real Madrid à réussir à disputer 6 Clasicos consécutifs sans défaite, et ce 13 ans après la dernière fois qu'il a dirigé le club merengue lors de cette confrontation.

Mourinho a signé 4 victoires et deux nuls lors des 6 derniers matchs qu'il a dirigés à la tête du Real Madrid face au Barça, rejoignant ainsi Miguel Muñoz, qui avait réalisé cet exploit entre 1962 et 1965, et Vicente del Bosque, qui l'avait accompli entre 2001 et 2003, dans la liste des entraîneurs du Real ayant disputé 6 matchs consécutifs face au Barça sans défaite.

Cette victoire n'était également que la deuxième du Real Madrid lors des 8 derniers matchs face au Barça, le retour de Mourinho dans cette confrontation ayant jeté son ombre sur le tenant du titre.

Mais le plus important pour Mourinho est que le doublé de Mbappé dans la victoire 2-1 du Real Madrid a mis fin à la série d'invincibilité du Barça dans les compétitions nationales, qui s'étendait sur neuf matchs, après que le club merengue a décroché une victoire capitale dans le Clasico sur la pelouse du Camp Nou.