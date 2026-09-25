Vinicius Junior n'avait pas besoin de nouveaux ennemis, mais il les a lui-même servis sur un plateau d'argent. Dans une soirée qui devait être une démonstration du retour du Brésil avec Carlo Ancelotti, la vedette du Real Madrid s'est transformée en première tendance des moqueries, dans une scène que José Mourinho, s'il l'avait vue, aurait accueillie d'un simple hochement de tête, en disant : « Je vous l'avais dit. »

La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre vendredi soir, après le décevant match nul 1-1 en amical du Brésil face à l'Australie. Mais le résultat n'était pas l'événement, l'événement, c'était Vinicius.

Une séquence incroyable

À la 78e minute, Vinicius a récupéré un ballon facile aux abords de la surface de réparation, le but devant lui, mais il a buté sur le ballon, perdu l'équilibre et chuté de façon comique sans la moindre intervention d'un défenseur, mettant fin à une occasion nette d'une manière d'amateur indigne d'un joueur amateur, à plus forte raison d'un candidat au Ballon d'Or.

Les internautes des réseaux sociaux n'ont pas cru ce qui venait de se passer, et le réseau « X » s'est rempli en quelques minutes de milliers de commentaires, tous réunis autour d'une même phrase devenue un hashtag : « Il a oublié comment jouer au football. »

Un supporter a écrit : « Vinicius a oublié comment jouer au football », tandis qu'un autre a commenté : « C'est vraiment effrayant de voir l'état de Vinicius après la prolongation de son contrat », en référence directe à la prolongation de son énorme contrat avec le Real Madrid, le 6 août dernier, jusqu'en 2032.









Et cette séquence n'était pas la seule. En première période, Vinicius avait déjà livré une autre scène tout aussi mauvaise, lorsqu'il n'a pas réussi à contrôler un ballon simple, qui est sorti en touche sous le regard médusé de ses coéquipiers, si bien que les deux extraits ont circulé ensemble sous le titre « L'effondrement total ».

Une crise de confiance, pas une crise de niveau

Ce qui se passe n'est pas un simple manque de réussite passager : Vinicius ne traverse pas ses meilleures périodes footballistiques, et il le sait. Depuis la prolongation de son contrat, son niveau a chuté de façon effrayante sous le maillot du Real Madrid, et il se voit désormais hué et sifflé à chaque match, non seulement par les supporters adverses mais, et c'est le plus grave, par ses propres supporters au Santiago Bernabeu.





Et c'est ici que le nom de Mourinho revient sur le devant de la scène. L'entraîneur portugais, connu pour sa rigueur, sa discipline tactique et son intolérance au spectacle vide, mettait toujours en garde contre le danger de la perte de concentration lorsqu'une star s'assure son avenir avec un contrat de longue durée. Et ce que Vinicius offre aujourd'hui est la traduction littérale de ce que craignait Mourinho : un immense talent qui perd la faim.

L'amical face à l'Australie n'était pas un test technique, mais un miroir qui a révélé que la crise de Vinicius est mentale et psychologique avant d'être technique, et que la mission d'Ancelotti avec le Brésil sera plus difficile qu'il ne l'imaginait : remettre sur pied un joueur qui a oublié les fondamentaux du jeu.







