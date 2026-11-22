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José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a reconnu après la victoire contre le Celta de Vigo, samedi, qu'il ne s'attendait pas à disputer un match aussi difficile.

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Mourinho a déclaré, dans des propos relayés par le quotidien espagnol AS : « D'habitude, jouer le dimanche est la situation idéale après une trêve, mais ce n'est pas possible à cause de la Ligue des champions. J'ai vu des joueurs souffrir physiquement, ils n'étaient pas au top de leur forme. »

Il a ajouté : « Évidemment, je suis un peu déçu, parce que je veux que nous jouions mieux, mais en même temps, je suis fier d'eux. Du groupe qu'ils forment. Et d'avoir pris trois points importants. »

Interrogé sur les qualités d'Espí, auteur de quatre buts en 93 minutes, Mourinho a expliqué : « Pour les joueurs aux caractéristiques spécifiques… et je ne veux pas dire qu'il ne peut pas être titulaire ou jouer 90 minutes… mais le style de jeu de l'équipe repose davantage sur le jeu collectif et les échanges de passes. Et sur les mouvements dans l'axe. Lui, c'est un attaquant de surface. »

Il a poursuivi : « Quand nous dominons un adversaire qui se contente de défendre, son style de jeu est redoutable. Il a une grande qualité dans la surface… Il joue dos au but, il est bon de la tête, il attaque le premier et le second poteau… Il a énormément de caractéristiques d'un attaquant de surface. »

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Il a continué : « L'histoire est pleine de gens comme lui qui font la différence sans jouer beaucoup de minutes. Nous sommes contents de lui. Et c'est le genre de jeune qui n'entre pas dans les discussions pour savoir si Kylian devrait s'asseoir sur le banc ou si lui devrait jouer davantage… »

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Il a poursuivi : « Il sait qu'il progresse, il a le respect de l'entraîneur et de ses coéquipiers, ainsi que de ses supporters. Il est heureux. Et j'espère avoir l'occasion de lui offrir aussi des titularisations, ou 90 minutes, ou davantage de temps de jeu. »

Mourinho a également évoqué les sifflets visant son équipe : « Je pense que vous avez compris que je ne critiquais pas les supporters. Et je ne le ferai jamais. Parce que la décision leur appartient. Mais c'est plus difficile. Jouer avec le soutien du public est plus facile que de jouer face aux tribunes de son propre stade. »

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Il a enchaîné : « Quand on joue à l'extérieur et que le public nous est hostile, c'est une motivation. Mais quand cela se produit à domicile… c'est plus difficile. Et il faut savoir jouer dans cette situation. Clairement, ça n'aide pas. Mais il faut savoir jouer. »

Il a expliqué : « L'une des qualités d'un joueur du Real Madrid, c'est aussi de savoir supporter cette pression. De continuer, et de ne pas avoir peur de prendre des risques. Et ils ont eu cette force. »

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Au sujet de la place de Courtois dans le débat sur le meilleur joueur du monde, Mourinho a déclaré : « C'est le meilleur gardien du monde. Seul Yachine a remporté le Ballon d'Or. L'histoire du football, sans gardien qui remporte le Ballon d'Or… c'est la réalité. Les gens apprécient davantage les joueurs offensifs. »

Il a complété : « Mais je n'ai aucun doute sur le fait qu'il est le meilleur gardien du monde depuis des années. Et avec Neuer, qui approche de la fin… je ne vois… je ne vois personne… de très proche de lui. Mais j'aime beaucoup Lunin. Je l'aime beaucoup. »

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Il a poursuivi : « C'est un autre joueur que l'on peut mettre dans la même catégorie qu'Espí. Un joueur qui mérite de jouer davantage, mais c'est sa situation. Il y avait un entraîneur très célèbre au Portugal dans les années 1970 qui disait : tu es le meilleur gardien d'Europe. »

Il a développé : « Le gardien lui a demandé : et pourquoi je ne joue pas ? Il lui a répondu : parce que l'autre est le meilleur gardien du monde. C'est un peu la même chose avec Lunin et Thibaut. »

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Interrogé sur Vinicius et sur le fait de savoir s'il était plus libéré, Mourinho a répondu : « J'ai dit hier que cela n'avait pas d'importance, qu'il soit sur le banc ou titulaire. Et pour que vous ne me posiez pas cette question lundi, et que vous n'ayez pas grand-chose à raconter, je vais faire le petit malin et clore l'histoire : il sera titulaire mardi. »

Sur son rôle dans la progression d'Espí et sa joie débordante dans le vestiaire, Mourinho a déclaré : « Non, non. Écoutez, Carlos… l'entraîneur portugais de Levante a été plus important que moi dans sa carrière. Il l'a aidé à grandir et à progresser. Et il l'a amené à un niveau de jeu qui lui a permis de faire partie des options lorsque nous avions besoin d'un avant-centre, d'un joueur de surface… »

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Il a ajouté : « Johnny et José Ángel m'ont soumis cinq noms, et il en faisait partie. Donc, le plus grand mérite revient à l'entraîneur portugais de Levante. Pas à moi. »

Il a enchaîné : « Je me contente d'essayer de l'aider à progresser encore un peu, et de le motiver à tenir un rôle qui n'est pas facile, car cela signifie avoir le sentiment de ne pas commencer les matchs, et, quand on entre, de le faire dans des moments critiques. Quant à mon mérite… il est faible, voire nul. »

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Sur la possibilité d'aligner Mbappé et Espí ensemble sans attendre une situation d'urgence, Mourinho a expliqué : « Je peux le faire, mais quand on perd le ballon, moi qui suis là, sur la ligne de touche, je devrais entrer sur le terrain pendant la transition et gifler l'un de ceux qui sont dans la transition. Parce que jouer avec deux vrais attaquants signifie que vos ailiers doivent défendre dans l'axe. »

Il a conclu : « Et ce ne sera certainement pas le rôle de Diomande, de Vinicius ou d'Arda… peut-être de Díaz, dans une certaine mesure… mais, au vu des caractéristiques de nos ailiers, nous ne sommes pas faits pour un vrai 4-4-2. »