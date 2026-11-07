Le nom de Vinícius Junior n'est plus une garantie de figurer dans le onze de départ du Real Madrid, depuis que les calculs du Portugais José Mourinho ont commencé à changer, sur fond de baisse de régime de la star brésilienne et de l'émergence de concurrents capables de saisir leur chance et de s'imposer avec force.

Alors que Vinícius Junior a besoin de jouer régulièrement pour retrouver son meilleur niveau, il se retrouve face à une nouvelle réalité qui pourrait le cantonner au banc des remplaçants, même après la fin de sa suspension, selon ce qu'a rapporté le journal espagnol « AS ».

Mourinho ne se précipitera pas pour réintégrer Vinícius dans le onze de départ à n'importe quel prix, ce que l'entraîneur portugais a clairement exposé lors de la conférence de presse précédant la confrontation face à Valence, prévue ce samedi, qui constitue la dernière étape de la suspension du joueur brésilien, sur fond de l'incident du cheveu tiré de Saliba.

Diomande est devenu une force avec laquelle il faut compter, après avoir affiché des prestations remarquables sur l'aile gauche et prouvé sa capacité à représenter un véritable danger, les derniers choix de Mourinho révélant ainsi que le maillot numéro 7 n'est plus à l'abri du banc des remplaçants.

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La présence de Vinícius parmi les remplaçants est devenue un spectacle récurrent, dans une évolution qui reflète le recul de sa place dans les calculs de l'entraîneur portugais, avec la possibilité de nouveaux changements après la trêve internationale.

Mourinho avait affirmé il y a quelques semaines que la garantie d'une titularisation de Vinícius dépendait de ce qu'il offrait sur le terrain, et non de son statut ou de son nom, avant d'envoyer un nouveau message lors de la dernière conférence de presse.

L'entraîneur portugais a déclaré : « Quand Vinícius retrouvera sa situation normale et sera disponible, je me chargerai de gérer la question. »

Vinícius face à une équation difficile

Dans les heures précédant le déplacement de l'équipe à Valence, Mourinho s'est de nouveau retrouvé face aux questions relatives à la situation tendue entourant la star brésilienne, lui qui est désormais tenu de trouver l'équilibre entre le besoin du joueur de jouer pour retrouver son niveau habituel, et une équipe qui semble livrer de meilleures performances en son absence.

L'entraîneur portugais a souligné que l'intérêt du Real Madrid passe avant toute considération individuelle, déclarant : « Pour moi, le plus important, c'est l'équipe. Je n'ai jamais voulu, de mon propre chef, nuire à l'équipe dans l'intérêt d'un joueur. »

Il a ajouté : « Il est vrai que Vinícius a disputé les deux derniers matchs de la Ligue des champions, mais quand il retrouvera sa situation normale et sera prêt, je gérerai la situation. »

Ainsi, Vinícius se retrouve coincé dans une série de situations difficiles. En effet, bien qu'il bénéficie d'un soutien interne solide, y compris de l'appui de son entraîneur, le brio de Diomande, qui incarne désormais le principe du mérite au sein de l'équipe, conjugué au recul du rendement du Brésilien, rendent ses chances de rester titulaire moins évidentes que jamais.