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Serie A, 12e journée

Monza-Fiorentina 3-0

Buteurs : Varela (44e, pen., 51e), Robinson (59e) pour Monza.

La 12e journée de Serie A s'est achevée lundi soir par la rencontre entre Monza et la Fiorentina : à l'U-Power Stadium, l'équipe de Juric a remporté 3-0 un match à sens unique, débloqué en fin de première période par Gustavo Varela sur un penalty accordé pour une main d'Oulai dans la surface de la Fiorentina, sur une frappe de l'ancien joueur de Benfica. Varela a encore frappé pour le deuxième but, d'une talonnade sur une passe de Pessina (11 buts en 11 matches de championnat pour Varela). L'Anglais Robinson a scellé le score pour Monza, qui sort de la zone de relégation et renoue avec la victoire après quatre défaites consécutives.

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Gustavo Varela a été le protagoniste de la rencontre : sous les yeux des dirigeants de l'Inter présents en tribune, il a inscrit deux buts, dont un d'une talonnade. L'attaquant portugais sera l'un des noms à suivre lors du mercato de janvier. L'Inter comme Naples ont été en contact avec les agents du joueur, dont le nom figure sur les listes de la moitié de l'Europe.

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LES BUTS ET LES TEMPS FORTS :

86e : Beto passe encore tout près du but de la tête, mais le ballon heurte cette fois le poteau alors que Thiam est battu.

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68e : Tout juste entré en jeu, Beto passe près du but d'une tête qui termine à côté.

61e : La Fiorentina passe près du but par Pellegrino. Thiam s'interpose d'abord face à l'Argentin, puis face à Njie.

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59e : TROISIÈME BUT DE MONZA : Robinson reprend le ballon de volée du pied droit. Sa frappe est déviée par un adversaire et termine au fond des filets.

51e : MONZA DOUBLE LA MISE : encore Varela ! Sur une passe de Pessina, il inscrit un superbe but d'une talonnade.

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44e : BUT DE MONZA, VARELA ! Le Portugais transforme le penalty en prenant De Gea à contre-pied et inscrit son dixième but en championnat.

43e : Penalty pour Monza ! Varela pivote et frappe au but. Oulai intercepte le ballon avec le bras écarté.

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LA FEUILLE DE MATCH :

Monza-Fiorentina 3-0

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BUTEURS : Varela (44e, pen., 51e), Robinson (59e) pour Monza.

MONZA (3-4-2-1) : Thiam ; Kouadio (Ziolkowski à la 74e), Goglichidze, Carboni ; Birindelli (Lucchesi à la 85e), Akinsanmiro (Ondoa à la 74e), Colombo, Mangas ; Pessina (Touré à la 85e), Robinson (Mota à la 67e) ; Varela. Entr. : Juric

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FIORENTINA (4-2-3-1) : De Gea ; Jimenez, Dragusin, Viery (Ranieri à la 28e), Joao Mario ; Ndour, Oulai ; Mastantuono (Beto à la 67e), Goncalves (Njie à la 46e), Gnonto (Valdepenas à la 66e) ; Pellegrino. Entr. : Vanoli

AVERTISSEMENTS : Dragusin (F).

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EXPULSIONS :

ARBITRE : Doveri

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PASSE DÉCISIVE : Pessina.