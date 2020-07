WTF - Monaco : gros troll de Jardim envers Moreno ?

Quelques minutes après l’annonce du renvoi de son successeur à Monaco, Jardim a dégainé sur Twitter.

Souvenez-vous l’hiver dernier. Fin décembre, lorsque l’AS a officiellement annoncé le renvoi de Leonardo Jardim et l’arrivée de son successeur, Robert Moreno. Mais moins d’un an plus tard, l’entraîneur espagnol a lui aussi été démis de ses fonctions, selon L’Équipe.

En effet, l'ancien adjoint de Luis Enrique n’a pas réussi à qualifier l'ASM pour une Coupe d’Europe. Et en douze rencontres sur le Rocher, il ne compte que cinq victoires, pour trois matchs nuls et quatre défaites… Un bilan qui l’a donc mis à la porte.

L'article continue ci-dessous

Jardim, la rumeur puis la blague

Pour le remplacer, on parle d’ores et déjà de Niko Kovac… et le nom de Leonardo Jardim est lui aussi revenu. En tant que rumeur, d’abord, puis en tant que blague. Jusqu’à ce tweet énigmatique du technicien portugais…

Plus d'équipes

Sur ce cliché, on le voit visiblement en vacances, avec les deux pouces levés. Pour indiquer qu’il est le candidat idéal ? Non. Car c’est bien le timing qui intéresse, et la photo de Jardim a été publiée quelques minutes après l’annonce du renvoi de Moreno par L’Équipe.

Moreno appréciera…

Cela reste à confirmer, mais nous pourrions être en train d’assister à un troll ultime de Jardim envers son successeur. Car cela ne vous a pas échappé, le technicien portugais n’est pas vraiment un aficionado de Twitter, et il change rarement de photo de profil. Moreno appréciera !