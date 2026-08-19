Le club français de Monaco a annoncé, ce mercredi, la résiliation à l'amiable du contrat qui le liait au milieu de terrain français Paul Pogba, avant le début de la nouvelle saison, alors même que son contrat courait jusqu'à l'été 2027.

Monaco a précisé, dans un communiqué officiel publié sur son site internet, que le club et le joueur étaient parvenus à une décision commune de mettre fin au contrat, les deux parties ayant estimé que les objectifs fixés lors de l'arrivée de Pogba durant la préparation de la saison passée n'avaient été atteints que partiellement.

Le club a adressé ses remerciements à Pogba, champion du monde 2018, saluant son professionnalisme et son engagement tout au long de son passage au sein de l'équipe, soulignant qu'il avait fait preuve d'un état d'esprit remarquable et d'une grande détermination, et qu'il avait réussi à retrouver le plus haut niveau après une longue période d'absence. Il a également joué un rôle important dans le vestiaire en transmettant son expérience aux jeunes joueurs.

De son côté, Pogba a adressé un message d'adieu à la direction du club, à ses coéquipiers et aux supporters, déclarant : « Je tiens à remercier le président du club et la direction, mes coéquipiers, l'ensemble des membres des staffs technique et administratif, ainsi que chaque supporter qui a cru en moi. Représenter ce club et la Principauté de Monaco a été une expérience formidable. »

Il a ajouté : « Monaco est un club formidable, et même si je n'ai pas disputé le nombre de matchs que j'espérais, je resterai toujours reconnaissant d'avoir eu la chance d'en porter le maillot. »

Le directeur général de Monaco, Thiago Scuro, a par ailleurs affirmé que le recrutement de Pogba avait constitué un défi ambitieux, indiquant que l'issue n'avait pas été celle qu'espérait le club, mais qu'elle ne diminuait en rien la valeur du retour du joueur sur les terrains, ni son influence positive au sein de l'équipe, notamment dans l'accompagnement des jeunes joueurs grâce à son expérience, lui souhaitant plein succès pour la suite de sa carrière.

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