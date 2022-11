"Mon chien ne signerait pas ce contrat" : Pogba, son anecdote sur Raiola

Présent à la cérémonie du Golden Boy ce lundi soir, Paul Pogba a raconté une drôle d’anecdote sur feu Mino Raiola.

Présent à la cérémonie du Golden Boy, organisée par le quotidien italien Tuttosport, Paul Pogba a raconté une drôle d’anecdote sur son ancien agent Mino Raiola, décédé en avril dernier.

Quand Mino reprend Sir Alex

Elle remonte à l’époque où "La Pioche" était encore à Manchester United, lors de son premier passage (2009-2012). Et alors que le milieu de terrain se dirigeait vers un départ libre, Sir Alex Ferguson a tenté de le retenir.

Pogba : "J’étais à Manchester United, j'avais 17 ans. Ferguson voulait me faire prolonger. Je suis arrivé avec mon avocate Rafaela Pimenta et Mino", a commencé à raconter le Turinois.

"Paul, lève-toi on y va !"

"Et Ferguson a dit : 'alors on signe ?' Mais on a dit non. Mino lui a répondu : 'ce contrat, même mon chien ne le signerait pas ! Paul, lève-toi on y va !' Je me suis levé et on est parti", a raconté Pogba. Quelle histoire…