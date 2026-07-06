David Moyes, l’entraîneur d’Everton, s’est dit satisfait du départ de Mohamed Salah de Liverpool et a répondu avec humour à la possibilité de recruter la star égyptienne, dont le contrat expire cet été.

L’international égyptien a quitté Liverpool en fin de saison dernière après un passage couronné de succès à Anfield : deux titres de champion d’Angleterre, la Ligue des champions 2019, la Coupe du monde des clubs, la FA Cup 2022 et deux trophées de la Carabao Cup.

Interrogé par le site « Liverpool Echo », l’entraîneur des Toffees a confirmé qu’il se réjouissait du départ du numéro 11 chez le rival local, rappelant que le capitaine des Pharaons – qui espère disputer le quart de finale de la Coupe du monde contre l’Argentine mardi – a inscrit neuf buts face aux Toffees sous le maillot des Reds.

« Je ne suis pas là pour parler de Salah, car je suis l’entraîneur d’Everton et nous sommes des rivaux acharnés », a-t-il coupé court.

Il a ajouté : « Mais je pense que tous les supporters d’Everton se sont réjouis du départ de Salah, car il a été excellent ces dernières années. C’était un buteur exceptionnel, un bon joueur, et les supporters de Liverpool l’ont apprécié. »

Il a conclu : « C’est pourquoi je pense que nous sommes tous heureux de voir Mo quitter Liverpool. Je suis certain que ce n’est pas la fin pour lui, mais ses performances tout au long de son passage à Liverpool ont été exceptionnelles. »

Interrogé sur une éventuelle arrivée de l’attaquant à Everton, Moyes a coupé court : « Non, non. Ce n’est pas possible. La concurrence est très forte, et la valeur de Mohamed Salah pour Liverpool est immense, donc cela serait impossible. »

Rappelons que Mohamed Salah n’a pas encore révélé sa prochaine destination depuis son départ de Liverpool ; il restera joueur libre jusqu’à la fin du parcours de l’Égypte en Coupe du monde.