Mohammed Noor : on ne peut pas comparer Musab Al-Juwayr à Salem Al-Dawsari !

Mohammed Nour, légende d'Al-Ittihad et ancien international saoudien, a tenu des déclarations remarquées au sujet de la comparaison entre Musab Al-Juwayr et Salem Al-Dawsari, le duo de la sélection saoudienne, affirmant que le débat sur le choix entre les deux ne repose sur aucune base logique, compte tenu de l'écart entre le parcours de chaque joueur et ce qu'il a montré sur les terrains.

À lire aussi : 6 changements agrémentent la composition probable de l'Arabie saoudite face à Oman

Les déclarations de Nour interviennent à la suite de l'exclusion de Musab Al-Juwayr de la liste de la sélection saoudienne participant à la Coupe du Golfe 27, dans un contexte de controverse sur sa place au sein de l'Arabie saoudite, d'autant que certains le considéraient comme la première vedette de la sélection, malgré l'absence de Salem Al-Dawsari du tournoi en raison d'une blessure.

La légende d'Al-Ittihad estime que Salem Al-Dawsari surpasse Al-Juwayr en termes de statut et de palmarès, insistant sur le fait que le capitaine d'Al-Hilal représente un cas exceptionnel dans le football saoudien et ne peut faire l'objet d'une comparaison directe avec un joueur qui n'en est encore qu'au début de sa carrière.

Nour a déclaré, dans l'émission « Layali Nabd » : « Musab Al-Juwayr est un bon joueur, mais Salem Al-Dawsari est différent, il est le meilleur en Arabie saoudite sans le moindre doute. »

Il a ajouté : « Il suffit de voir que Salem est titulaire malgré l'afflux actuel de joueurs professionnels ; Musab est un joueur prometteur et Al-Dawsari est la légende actuelle, et nous espérons qu'il reviendra le plus rapidement possible. »





Les déclarations de Mohammed Nour reflètent sa grande estime pour ce qu'a apporté Salem Al-Dawsari avec la sélection saoudienne et Al-Hilal, tout en soulignant dans le même temps le talent de Musab Al-Juwayr et son avenir prometteur, en attendant le retour du capitaine de l'Arabie saoudite sur les terrains après sa guérison.