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Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim
Traduit par

Mohamed Salah refuse une offre saoudienne d'une valeur de 25 millions d'euros

M. Salah
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Je ne veux pas entendre parler de nouvelles offres !

Alors que les clubs saoudiens se disputent les plus grandes vedettes du football mondial, il semble que Mohamed Salah ne place pas les tentations financières parmi ses priorités à l'heure actuelle, après avoir refusé une offre colossale du club saoudien d'Al-Shabab, préférant poursuivre son aventure avec le club turc de Trabzonspor, malgré la valeur financière alléchante que comportait l'offre.

Selon ce qu'a rapporté le site « africafoot », citant des médias turcs, Al-Shabab a tenté de séduire l'attaquant égyptien évoluant dans les rangs de Trabzonspor avec une offre financière colossale comprenant un salaire annuel garanti de 25 millions d'euros, dans le but de le convaincre de rejoindre le championnat saoudien.

Malgré l'ampleur de l'offre, Salah a décidé de rejeter l'idée et de rester avec son club turc, un geste qui reflète sa volonté de poursuivre son expérience actuelle et de ne pas envisager de relever un nouveau défi dans la période à venir.

L'affaire ne s'est pas arrêtée au refus de l'offre saoudienne, puisque les médias indiquent que l'international égyptien a tranché sur son avenir et a demandé à son agent Rami Abbas de cesser de lui présenter toute nouvelle offre de transfert, un signe clair de sa volonté de rester dans le championnat turc et de se concentrer sur son parcours avec Trabzonspor.

Cette volonté de Salah de rester intervient dans un contexte où il affiche des performances remarquables depuis le début de la saison, après avoir inscrit 10 buts et délivré 5 passes décisives en 13 matchs disputés dans les différentes compétitions, portant le total de ses contributions offensives à 15 contributions directes, ce qui a fait de lui la cible de plusieurs clubs désireux de s'attacher ses services.

L'attaquant égyptien est lié à Trabzonspor par un contrat courant jusqu'au 30 juin 2028, tandis que sa valeur marchande est estimée à environ 17 millions d'euros.

Sur le plan des compétitions, Trabzonspor se prépare à disputer son prochain match face au club allemand de Fribourg, dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa Conférence.

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