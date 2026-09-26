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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim
Traduit par

Mohamed Salah quitte le rassemblement de l'équipe d'Égypte à cause de Hossam Hassan

Égypte vs Angola
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Une éruption au sein du camp de l'Égypte

La polémique enfle au sein de la sélection égyptienne, quelques heures après le match nul et vierge concédé face à l'Angola en ouverture du parcours de l'Égypte dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027, sur fond de tensions évoquées à l'intérieur du vestiaire.

Hossam Hassan avait décidé de remplacer Mohamed Salah à la 60e minute de la rencontre, avant que le sélectionneur n'assure que cette décision était purement d'ordre technique, insistant sur le fait que le capitaine de la sélection ne souffrait d'aucune blessure.

Selon le journaliste égyptien Ahmed Abdel Basset, Mohamed Salah a quitté le camp de la sélection égyptienne en toute discrétion, refusant de s'engager dans la moindre crise, dans un contexte qu'il a décrit comme marqué par des tensions au sein du vestiaire et par des déclarations ayant suscité la polémique à l'issue du match face à l'Angola.





Le communiqué de la Fédération égyptienne

De son côté, la Fédération de football a révélé, dans un communiqué, que Salah avait été mis au repos pour le match face au Soudan du Sud en raison de la pelouse synthétique (« tartan ») du terrain, sur décision de Hossam Hassan.

Un accord avait été trouvé entre le staff technique et Salah avant le match contre l'Angola pour qu'il ne dispute pas la rencontre face au Soudan du Sud, le staff technique privilégiant cette option afin de préserver le joueur.


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