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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

Mohamed Salah et Hossam Hassan mèneront l’Égypte à la Coupe du monde 2030

Argentine vs Égypte
Argentine
Égypte
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M. Salah
H. Hassan
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Égypte
É.-U.

Les Pharaons se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du monde pour la première fois

Mustafa Abu Zahra, membre du conseil d’administration de la Fédération égyptienne de football, s’est félicité de la qualification des Pharaons pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, suite à leur victoire aux tirs au but face à l’Australie vendredi dernier. Il a salué la performance de l’équipe et du staff technique.

Au cours d’une intervention téléphonique dans l’émission « À ma responsabilité » diffusée sur la chaîne « Sada Al-Balad », il a déclaré : « Notre joie est double, car nous avons remporté la victoire et nous nous sommes qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde à l’occasion de l’anniversaire du 3 juillet. »

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Le dirigeant a ajouté : « L’équipe nationale égyptienne est 100 % locale, tant sur le plan sportif qu’administratif. »

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Il a également souligné l’ampleur du soutien arabe dont ont bénéficié les Pharaons, déclarant : « L’Égypte est un pays qui occupe une place particulière dans le cœur de chaque Arabe, et nous avons constaté l’ampleur de l’adhésion, de la joie et du soutien de nos frères arabes envers l’équipe d’Égypte, après sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde ».

Il a également affirmé que l’ex-star de Liverpool Mohamed Salah et le sélectionneur Hossam Hassan resteraient les piliers de la sélection égyptienne pour longtemps, en déclarant : « Mohamed Salah restera avec l’équipe nationale après la Coupe du monde, c’est une figure emblématique… Notre équipe nationale pour la Coupe du monde 2030 aura pour capitaine Salah et pour entraîneur Hossam Hassan. »

Les Pharaons avaient terminé à la deuxième place du groupe 7 avec 5 points, puis éliminé l’Australie aux tirs au but (4-2) après un match nul 1-1 au terme du temps réglementaire.

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