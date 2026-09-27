Mohammed Noor, ancienne star de la sélection saoudienne, a lancé un avertissement au sujet de l'avenir d'Abdullah Al-Hamdan avec l'Arabie saoudite, après avoir critiqué la décision de l'entraîneur grec Georgios Donis de l'écarter du onze de départ, estimant que ce choix pourrait avoir des effets négatifs sur l'état psychologique de l'attaquant saoudien, qui traverse une période difficile depuis la confrontation face au Koweït.

Lors de ses déclarations dans l'émission « Nadina », Noor a affirmé qu'Al-Hamdan avait besoin d'un soutien psychologique et de retrouver la confiance, en particulier après les fortes pressions qu'il a subies à la suite du match contre le Koweït, insistant sur le fait que le gérer à ce stade requiert une grande prudence.

L'ancienne star d'Al-Ittihad a expliqué qu'il s'attendait à voir Al-Hamdan titulaire lors de la confrontation face à Oman, aux côtés de Firas Al-Buraikan, estimant que ce choix aurait offert à l'attaquant une nouvelle occasion de prouver ses capacités et de contribuer au parcours de la sélection saoudienne dans la Coupe du Golfe Arabe « Gulf 27 ».

Lire aussi : Vidéo : un aveu surprenant de Firas Al-Buraikan après la soirée d'Oman

Noor a indiqué que l'exclusion d'Al-Hamdan du onze de départ pourrait aggraver ses souffrances psychologiques, dans un contexte de critiques qu'il a essuyées durant la période écoulée, affirmant que le joueur a besoin qu'on lui accorde la confiance plutôt que d'accroître la pression sur lui à un moment sensible du tournoi.

Noor a souligné l'importance de gérer Al-Hamdan sur un bon plan psychologique, faisant remarquer que les options dont dispose la sélection saoudienne au poste de pointe sont limitées et ne permettent pas de se passer d'un joueur sans tenir compte de sa situation et de son moral.

Il a conclu ses propos en affirmant que l'Arabie saoudite ne compte actuellement que trois attaquants saoudiens, à savoir Firas Al-Buraikan, Abdullah Al-Hamdan et Abdullah Al-Salem, ce qui rend le maintien de la disponibilité de tous les éléments offensifs indispensable pour Donis avant de poursuivre le parcours dans le tournoi.