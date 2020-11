Mönchengladbach - Auteur d'un triplé, Alassane Pléa savoure

Lors de la large victoire de Mönchengladbach sur la pelouse de Donetsk (6-0), l'attaquant français a inscrit le premier triplé de sa carrière en C1.

Mardi soir, Alassane Pléa a vécu l'une de ces soirées qui ne s'oublient pas. En plus de la large victoire du sur la pelouse du Chakhtior Donetsk (6-0), l'attaquant français a inscrit le premier triplé de sa carrière en Ligue des Champions. Une performance de haute volée qui fera date dans sa carrière.

"En ce moment, on se sent bien et on ne relâche pas nos efforts"

"C'était une belle victoire, un beau résultat pour nous et pour moi une belle soirée avec mon premier triplé en . Nous avons été solides, on a pris le match sérieusement", s'est félicité l'ancien de l'OGC Nice et de l'Olympique Lyonnais après la rencontre, avant d'inciter à poursuivre sur cette lancée.

Entre Édouard Mendy et Rennes, l'histoire aura été courte mais belle

Plus d'équipes

"On a été à 100 % dans les duels, nous avons bien joué collectivement, c'était un match parfait ce soir. C'est vrai, on joue beaucoup mais nous avons un gros effectif et chacun donne son meilleur. En ce moment, on se sent bien et on ne relâche pas nos efforts", a ensuite ajouté Alassane Pléa, qui rêve toujours d'être appelé chez les Bleus.