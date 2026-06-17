Modrić rejoint Ronaldo dans le club des vétérans, tandis qu’un chiffre record vient couronner la performance de Bellingham

Le match d’ouverture du groupe entre l’Angleterre et la Croatie, programmé ce mercredi soir au stade AT&T, est déjà crucial. Il oppose deux stars aux parcours chiffrés impressionnants : Luka Modrić et Jude Bellingham.

Les deux formations européennes s’affronteront ce mercredi soir au stade AT&T pour lancer les hostilités dans le dernier groupe de la Coupe du monde.

À quarante ans, Modrić défie toujours le temps : le capitaine croate aborde une nouvelle Coupe du monde, preuve d’une longévité exceptionnelle au plus haut niveau depuis près de deux décennies.

De son côté, Bellingham, à peine âgé de 22 ans, possède déjà un palmarès international qui l’impose comme l’une des étoiles les plus brillantes de sa génération sur la scène européenne et mondiale.

Selon le site de statistiques « Opta », Modrić devient le quatrième joueur européen à prendre part à au moins cinq éditions différentes de la Coupe du monde, après avoir disputé les tournois de 2006, 2014, 2018, 2022 et 2026, rejoignant ainsi le Portugais Cristiano Ronaldo (6 éditions) ainsi que les Allemands Lothar Matthäus et Manuel Neuer.

Selon le site français « Stats Foot », le capitaine croate est désormais le troisième joueur de champ le plus âgé à disputer un match de Coupe du monde à 40 ans et 260 jours, devancé seulement par le Camerounais Roger Milla, qui avait joué à 42 ans et 39 jours, et du Portugais Cristiano Ronaldo, présent dans l’édition actuelle à 41 ans et 132 jours.

De son côté, Bellingham continue de faire tomber les records malgré son jeune âge. Selon Opta, l’international anglais est devenu le plus jeune joueur européen de l’histoire à prendre part à quatre grandes compétitions (Coupe du monde et Euro) à seulement 22 ans et 353 jours.

Le milieu du Real Madrid a déjà pris part à la Coupe du monde 2022, ainsi qu’aux Championnats d’Europe 2020 et 2024, et sera également de la partie en 2026.