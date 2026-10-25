Modric bat le record d'Ibrahimovic en Serie A

La star croate Luka Modric a continué d'écrire de nouveaux chapitres de sa carrière exceptionnelle, confirmant que l'âge ne constitue pas un obstacle à l'excellence et à la capacité de faire la différence, après avoir délivré une passe décisive précoce pour le Milan AC face à l'Udinese, signant ainsi un chiffre remarquable en Serie A qui lui permet de dépasser l'une des plus grandes vedettes du football de ces dernières années.

Modric a montré sa touche magique lors de la rencontre entre le Milan AC et l'Udinese, dimanche soir, au stade Friuli, dans le cadre de la huitième journée de Serie A, après avoir délivré une magnifique passe décisive qui a contribué à l'ouverture du score en faveur des Rossoneri.





Le but est intervenu à la sixième minute, lorsque Modric a adressé une passe parfaite à son coéquipier américain Christian Pulisic, qui s'est élancé avec le ballon et a percé la défense de l'Udinese avant de le loger au fond des filets, offrant au Milan AC l'avantage précoce dans la rencontre.

De son côté, le réseau « Opta », spécialisé dans les statistiques, a révélé un chiffre exceptionnel réalisé par la star croate, devenu le joueur ayant délivré le plus de passes décisives en Serie A après avoir atteint l'âge de 40 ans, depuis le retour de la compétition au système des vingt équipes lors de la saison 2004-2005.

Le total de Modric est ainsi passé à 4 passes décisives après avoir atteint 40 ans, dépassant la star suédoise Zlatan Ibrahimovic, qui avait délivré 3 passes décisives sur la même période, le milieu de terrain du Milan AC continuant de prouver sa capacité à peser sur les matches et à faire la différence, malgré son âge avancé.











