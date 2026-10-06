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Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Modric adresse un message aux supporters du Real Madrid : « Pas de panique »

Real Madrid
FC Barcelone
L. Modric
Croatie vs Espagne
Croatie
Espagne
UEFA Nations League A
Espagne
Croatie

Qu'a-t-il dit ?

Le Croate Luka Modric, ancienne star du Real Madrid et actuel joueur de l'AC Milan, a adressé un message apaisant aux supporters du club madrilène, les invitant à ne pas s'inquiéter malgré le retard de six points pris par l'équipe sur le Barça en ce début de saison.

Modric a déclaré dans des propos accordés à la chaîne « Teledeporte » avant la rencontre entre l'Espagne et la Croatie : « C'est le début de la saison, et je pense que le Real Madrid, avec un nouvel entraîneur, possède une équipe de très haut niveau, prête à se battre pour tous les titres, comme toujours. »

La légende du Real Madrid a ajouté : « Il n'y a pas lieu de paniquer ou de croire que tout est fini simplement parce que le Barça compte six points d'avance. »

Modric a affirmé sa confiance dans la capacité du club madrilène à revenir dans la course, déclarant : « Grâce à l'effectif, aux joueurs et à l'entraîneur dont il dispose, le Real Madrid peut renverser la situation et réaliser une saison réussie. »

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