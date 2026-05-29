La nouvelle saison de Major League Soccer se poursuit ce week-end sur la nouvelle plateforme officielle Apple TV.

La ligue a entièrement revu sa stratégie de diffusion : bonne nouvelle pour les supporters de football et les cord-cutters, Apple a définitivement abandonné l’abonnement autonome « MLS Season Pass ». Désormais, l’intégralité des rencontres est incluse dans l’abonnement standard à Apple TV, sans frais supplémentaires.

Que vous souhaitiez suivre l’icône mondiale Lionel Messi à Miami, encourager votre club local dans la course au Supporters’ Shield ou vivre le suspense des éliminatoires de la MLS Cup, il est désormais plus simple et plus économique que jamais de rester connecté à l’action. Voici ce que vous devez savoir pour profiter d’une expérience de visionnage immersive, directement depuis l’application Apple TV.

Combien coûte un abonnement Apple TV+ ?

Depuis le début de l’année 2026, l’abonnement Apple TV+ est facturé 12,99 $ par mois aux États-Unis.

Pour ceux qui souhaitent s’engager sur la durée, l’abonnement annuel s’élève à 99,99 $, ce qui représente une économie substantielle par rapport au paiement mensuel.

Les nouveaux abonnés bénéficient d’une période d’essai gratuite de sept jours. Profitez-en dès maintenant. Offre 3 mois gratuits à l’achat d’un produit Apple Profitez-en. Offre groupée d’abonnements Apple dès 19,95 $ Profitez-en

Où regarder la MLS avec des commentaires en espagnol ?

Les rencontres retransmises sur les chaînes nationales comme FOX ou FS1 sont également disponibles avec des commentaires en espagnol sur FOX Deportes. Notre plateforme de streaming préférée, Fubo, diffuse la MLS avec une narration en espagnol.

Regarder la MLS à l’international

Apple TV constitue la source exclusive de la MLS à l’échelle mondiale. Grâce à un abonnement MLS Season Pass, suivez la ligue depuis n’importe quel pays.