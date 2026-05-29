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LAFC captain Carlos Vela lifts MLS Cup trophy in 2022Getty
Neil Bennett

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MLS sur Apple TV en 2026 : tarifs, offres d’abonnement et comment regarder les matchs en direct

La Major League Soccer fait son retour le 25 février et sera diffusée en exclusivité sur Apple TV.

La nouvelle saison de Major League Soccer se poursuit ce week-end sur la nouvelle plateforme officielle Apple TV.

La ligue a entièrement revu sa stratégie de diffusion : bonne nouvelle pour les supporters de football et les cord-cutters, Apple a définitivement abandonné l’abonnement autonome « MLS Season Pass ». Désormais, l’intégralité des rencontres est incluse dans l’abonnement standard à Apple TV, sans frais supplémentaires.

Que vous souhaitiez suivre l’icône mondiale Lionel Messi à Miami, encourager votre club local dans la course au Supporters’ Shield ou vivre le suspense des éliminatoires de la MLS Cup, il est désormais plus simple et plus économique que jamais de rester connecté à l’action. Voici ce que vous devez savoir pour profiter d’une expérience de visionnage immersive, directement depuis l’application Apple TV.

Combien coûte un abonnement Apple TV+ ?

Depuis le début de l’année 2026, l’abonnement Apple TV+ est facturé 12,99 $ par mois aux États-Unis.

Pour ceux qui souhaitent s’engager sur la durée, l’abonnement annuel s’élève à 99,99 $, ce qui représente une économie substantielle par rapport au paiement mensuel.

Les nouveaux abonnés bénéficient d’une période d’essai gratuite de sept jours.Profitez-en dès maintenant.
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Où regarder la MLS avec des commentaires en espagnol ?

Les rencontres retransmises sur les chaînes nationales comme FOX ou FS1 sont également disponibles avec des commentaires en espagnol sur FOX Deportes. Notre plateforme de streaming préférée, Fubo, diffuse la MLS avec une narration en espagnol.

Regardez la MLS en espagnol sur Fubo.Commencez votre essai gratuit.

Regarder la MLS à l’international

Apple TV constitue la source exclusive de la MLS à l’échelle mondiale. Grâce à un abonnement MLS Season Pass, suivez la ligue depuis n’importe quel pays.

Chaîne de télévision américaine et diffusion en continuAbonnement à la saison MLS sur Apple TV / FOX / FS1 / FOX Deportes / Fubo
Chaînes TV et streaming au CanadaAbonnement MLS Season Pass sur Apple TV / TSN
Reste du mondeAbonnement MLS Season Pass sur Apple TV
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