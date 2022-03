MLS : Higuain jugé "négatif et destructeur" pour ses coéquipiers

L'attaquant du Chicago Fire, Fabian Herbers, a critiqué Gonzalo Higuain, affirmant que la star de l'Inter Miami est "destructeur" en raison de son langage corporel négatif. Le Fire d'Herbers a affronté le Miami d'Higuain lors de leurs premières sorties respectives en MLS, et les deux joueurs ont été titularisés lors du match nul sans but. Lors de son émission, le Zee Soccer Podcast, Herbers a vivement critiqué l'ancienne star du Real Madrid et de la Juventus.

"Son langage corporel est tout simplement terrible"

"F*ck ce mec, mec", a dit Herbers. "Ce type est tellement pathétique. De toute évidence, il est une présence sur le terrain et chaque fois qu'un de ses coéquipiers fait une mauvaise passe ou quelque chose ou ne lui passe pas exactement le ballon, il reste là à regarder d'une humeur négative. Son langage corporel est tout simplement terrible. Je ne voudrais pas être un de ses coéquipiers. J'en ai fini avec ça. J'emmerde ce type. Je ne veux rien, rien de tout ça", a pesté l'attaquant, qui n'apprécie guère les manières de l'une des stars de la MLS.

"Dès le premier match, il est si négatif, si destructeur, si négatif envers vos propres coéquipiers que vous êtes censés essayer d'aider. Vous êtes censé les élever, les rendre meilleurs en tant que leader, et je pense que la saison va être longue pour Miami et Higuain si cela continue. Chaque fois qu'il y a une passe manquée, il roule les yeux et est absolument choquant de négativité", a-t-il argumenté. Une vision partagée par l'un de ses coéquipiers.

L'Inter Miami n'y arrive pas, même avec Higuain

"Ce sentiment d'avoir votre leader, votre capitaine, qui a ce type de langage corporel et de réaction envers de jeunes coéquipiers, des gars qui n'ont pas joué une tonne de minutes en MLS à cause des problèmes de budget et autres, c'est définitivement un drapeau rouge pour moi aussi", a abondé Julian Gressel, star de D.C. United. "Je n'aime pas diriger de cette façon et je ne pense pas qu'un bon capitaine dirige de cette façon". Depuis de l'Argentin a rejoint la ligue, l'Inter Miami n'a pas répondu aux attentes et doit maintenant faire face à une bataille difficile cette saison après avoir été sanctionné pour avoir violé certaines règles. Dur.