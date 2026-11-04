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Mjällby - Borac Banja Luka : heure du coup d’envoi

Ligue Conférence - Journée 3 5 nov. 2026 - 12:45 Strandvallen

Le match entre Mjällby et Borac Banja Luka débutera le 5 novembre 2026 à 18 h 45.

Mjällby - Borac Banja Luka en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

L’actualité de la semaine : que s’est-il passé du côté de Mjällby et de Borac Banja Luka ?

Mjällby aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. L’équipe reste sur un nul sans but contre Kalmar FF, précédé d’une victoire 1-2 sur le terrain d’Örgryte. En Conference League, Mjällby a fait match nul 1-1 contre Saburtalo Tbilissi. Au total, l’équipe a inscrit trois buts et en a encaissé cinq sur cette période.

Borac Banja Luka affiche une bien meilleure forme : quatre victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 2-4 sur le terrain de Celik Zenica, après un succès 2-0 contre Sloga Doboj. En Conference League, Borac a battu Kuopion PS 2-0, mais s’est incliné 1-2 face au Panathinaikos. Les huit buts marqués, pour seulement trois encaissés, soulignent la force offensive du club sur cette période.

Mjällby - Borac Banja Luka : compositions d’équipe

Mjällby - Borac Banja Luka : forme des équipes

Mjällby - Borac Banja Luka : bilan des confrontations directes

Mjällby - Borac Banja Luka : les classements