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Ligue Conférence
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Mjällby - Borac Banja Luka en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Mjaellby vs Borac Banja Luka
Mjaellby
Borac Banja Luka
Ligue Conférence

En Ligue Conférence, Mjällby affronte Borac Banja Luka. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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Mjällby - Borac Banja Luka : heure du coup d’envoi

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Ligue Conférence - Journée 3
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Le match entre Mjällby et Borac Banja Luka débutera le 5 novembre 2026 à 18 h 45.

Mjällby - Borac Banja Luka en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

L’actualité de la semaine : que s’est-il passé du côté de Mjällby et de Borac Banja Luka ?

Mjällby aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. L’équipe reste sur un nul sans but contre Kalmar FF, précédé d’une victoire 1-2 sur le terrain d’Örgryte. En Conference League, Mjällby a fait match nul 1-1 contre Saburtalo Tbilissi. Au total, l’équipe a inscrit trois buts et en a encaissé cinq sur cette période.

Borac Banja Luka affiche une bien meilleure forme : quatre victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 2-4 sur le terrain de Celik Zenica, après un succès 2-0 contre Sloga Doboj. En Conference League, Borac a battu Kuopion PS 2-0, mais s’est incliné 1-2 face au Panathinaikos. Les huit buts marqués, pour seulement trois encaissés, soulignent la force offensive du club sur cette période.

MJA

MJA - Forme

VAS
D1-0
IBE
N1-1
HAM
D0-2
ORG
V1-2
KAL
N0-0
But marqué (encaissé)
3/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
BOR

BOR - Forme

BSK
V2-0
PAO
D2-1
KUP
V2-0
SLO
V2-0
CEZ
V2-4
But marqué (encaissé)
11/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Mjällby - Borac Banja Luka : compositions d’équipe

Mjaellby vs Borac Banja Luka Équipes probables

Entraineur

  • A. Braennstroem

Mjällby - Borac Banja Luka : forme des équipes

MJA

MJA - Forme

VAS
D1-0
IBE
N1-1
HAM
D0-2
ORG
V1-2
KAL
N0-0
But marqué (encaissé)
3/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
BOR

BOR - Forme

BSK
V2-0
PAO
D2-1
KUP
V2-0
SLO
V2-0
CEZ
V2-4
But marqué (encaissé)
11/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Mjällby - Borac Banja Luka : bilan des confrontations directes

Mjällby - Borac Banja Luka : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
V
V
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
V
V
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
V
V
3
BrannBrannBRA
220062+46
V
V
5
TwenteTwenteTWE
220051+46
V
V
6
MonacoMonacoASM
220051+46
V
V
7
Saint-TrondSaint-TrondSTT
220030+36
V
V
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
V
V
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
N
V
10
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
N
V
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
V
N
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
N
V
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
V
D
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
V
D
15
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
21013303
D
V
16
BragaBragaBRA
210123-13
V
D
17
La GantoiseLa GantoiseGNT
210112-13
D
V
18
FribourgFribourgSCF
210135-23
D
V
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
N
N
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
N
N
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
N
N
22
R.S. BelgradeR.S. BelgradeZVE
201145-11
N
D
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
N
D
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
N
D
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
D
N
26
AGFAGFAGF
201112-11
N
D
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
N
D
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
D
N
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
N
D
30
GetafeGetafeGET
201136-31
D
N
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
D
N
32
FC ThouneFC ThouneTHU
200202-20
D
D
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
D
D
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
D
D
35
Inter D.Inter D.ESC
200215-40
D
D
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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