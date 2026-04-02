Militao met en garde le Real Madrid contre la demande de Majorque

Le défenseur brésilien du Real Madrid, Éder Militão, a fait part de sa grande joie de faire son retour sur les terrains, affirmant qu'il avait hâte de rejouer avec les Merengues dans cette phase décisive de la saison.

Le pilier de la défense brésilienne s'est remis d'une déchirure des tendons du genou gauche, survenue le 7 décembre dernier face à Celta Vigo au stade Santiago Bernabéu.

Militão devrait faire son retour dans l'effectif du Real Madrid pour le match de Liga contre Majorque samedi prochain au stade Son Moix.

« Chaque fois que je suis sur le terrain, je donne toujours le meilleur de moi-même, j'ai très hâte de rejouer », a déclaré Militão lors d'une récente émission de « Real Talks », rapportée par le journal espagnol « Mundo Deportivo ».

Le joueur brésilien de 28 ans a ajouté : « Nous sommes pleinement conscients de la valeur du maillot du Real Madrid, et nous savons que c’est un immense honneur de jouer au sein d’une équipe comme celle-ci. »

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Il a également évoqué ses exigences personnelles en déclarant : « Si tout ne se passe pas à 100 %, je m'entraîne dur pour ne pas refaire la même erreur lors du prochain match. »

Militão a poursuivi : « Il faut prendre soin de soi en dehors du terrain et être toujours au meilleur de sa forme, même si l'on ne joue pas ou si l'on se remet d'une blessure. »

Il a ajouté : « Je cherche toujours à m'améliorer, que ce soit dans les duels, la récupération du ballon ou les coups de pied arrêtés, en défense comme en attaque. »

Le défenseur brésilien a mis en garde contre la difficulté du prochain match contre Majorque, qui se trouve en zone de relégation, en déclarant : « Ils mettent beaucoup de pression et jouent jusqu’à la dernière seconde ; nous devons rester vigilants à tout moment. »