Le Milan se prépare à affronter l'Udinese demain dimanche, lors de la huitième journée de Serie A, avec une nette supériorité des Rossoneri dans les dernières confrontations directes.

Selon le réseau « Opta », spécialisé dans les statistiques, les huit derniers duels entre l'Udinese et Milan en Serie A n'ont donné lieu à aucun match nul : les Rossoneri ont décroché cinq victoires contre trois pour les Bianconeri, dont une victoire de l'Udinese sur le score de 3-0 lors de leur dernière confrontation, le 11 avril.

Bien que Milan ait inscrit 24 buts lors de ses 13 derniers matchs face à l'Udinese en Serie A, soit une moyenne de 1,8 but par rencontre, il n'a pas réussi à faire trembler les filets lors du dernier affrontement.

La dernière fois que l'Udinese a préservé sa cage inviolée lors de deux matchs consécutifs face à Milan remonte aux années 1993 et 1994, lorsque les deux rencontres s'étaient achevées sur un score nul et vierge.

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Milan s'est imposé lors de ses trois derniers déplacements face à l'Udinese en Serie A, avec un total de dix buts marqués contre deux encaissés.

Les Rossoneri n'ont réussi à enchaîner quatre victoires consécutives à l'extérieur face à cet adversaire dans la compétition qu'à une seule reprise, entre 1999 et 2001.

L'Udinese a subi la défaite lors de ses cinq derniers matchs en Serie A, avec un total de 13 buts encaissés contre 5 marqués.

La dernière fois que l'équipe a connu une série de défaites consécutives plus longue dans la compétition remonte à la période allant de février à avril 2018, lorsqu'elle avait perdu 11 matchs d'affilée sous la direction de Massimo Oddo.

Milan a fait match nul lors de chacun de ses trois derniers déplacements en Serie A, et la dernière fois que l'équipe a enregistré quatre matchs nuls consécutifs à l'extérieur dans la compétition remonte à la période allant d'avril à mai 2017, sous la direction de Vincenzo Montella.

L'Udinese a perdu 5 de ses 7 matchs disputés en Serie A cette saison, contre une victoire et un match nul. L'équipe n'a enregistré un nombre plus élevé de défaites sur ses huit premiers matchs de la compétition qu'à trois reprises dans son histoire, à savoir lors des saisons 1960-1961, avec 6 défaites, 1961-1962, avec 7 défaites, et 2017-2018, avec 6 défaites.

Rúben Amorim est le troisième entraîneur à rester invaincu lors de ses sept premiers matchs avec Milan en Serie A, après Héctor Puricelli, qui avait conservé un bilan vierge de toute défaite lors de ses huit premiers matchs en 1955, et Luis Carniglia, qui n'avait pas perdu lors de ses 13 premiers matchs en 1963.

Milan peut terminer ses huit premiers matchs d'une même saison de Serie A sans défaite pour la troisième fois lors des 20 dernières saisons, après l'avoir fait lors des saisons 2020-2021 et 2021-2022.

En ce qui concerne la différence de buts lors de la seconde période des matchs des cinq grands championnats européens cette saison, seuls Troyes et le Racing Santander font pire que l'Udinese, qui affiche une différence négative de 8 buts, à égalité avec le Borussia Mönchengladbach. L'équipe n'a inscrit que deux buts en seconde période, tandis que sa cage a encaissé 10 buts.

Jurgen Ekkelenkamp n'a réussi à marquer et à délivrer une passe décisive lors d'un même match de Serie A qu'à une seule reprise, et c'était face à Milan le 11 avril.

Aucun joueur de l'Udinese n'a marqué le moindre but sur la pelouse de son équipe en Serie A cette saison jusqu'à présent, mais il occupe la deuxième place parmi les milieux de terrain les plus adroits de la compétition, avec 20 tirs, derrière Nico Paz, qui a tiré 35 fois.

Adrien Rabiot a contribué à au moins un but, que ce soit en marquant ou en délivrant une passe décisive, lors de chacun de ses quatre derniers matchs en Serie A, après avoir inscrit 3 buts et délivré deux passes décisives.

Aucun milieu de terrain de Milan n'a réussi à contribuer à au moins un but lors de cinq matchs consécutifs dans la compétition, depuis que le réseau Opta a commencé à enregistrer ces données lors de la saison 2004-2005, à l'exception de Hakan Çalhanoğlu en juillet 2020 et de Kaká en octobre 2004 et mai 2008.