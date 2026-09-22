Milan, quel impact pour Moreira : il est le meilleur buteur de l’équipe dans ce début de saison

Diego Moreira est l’homme du moment du côté de l’AC Milan avec ses trois buts inscrits en seulement 67 minutes disputées lors des deux derniers matches. L’ailier offensif né en 2004 est actuellement le meilleur buteur de l’AC Milan avec trois réalisations, devant Alphadjo Cisse et Adrien Rabiot, tous deux à deux buts. En attendant de comprendre quand et où Amorim l’installera comme titulaire dans son AC Milan idéal, l’international belge n’est plus qu’à un but d’égaler son record de buts inscrits sur une seule saison de championnat : 4 la saison dernière avec Strasbourg, contre seulement 2 la saison précédente.