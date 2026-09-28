Milan : l’estimation de l’argent perdu par le club sans qualification européenne dans le bilan

Cet après-midi, le Conseil d’administration de l’AC Milan a approuvé la clôture des comptes pour la saison 2025/2026, les derniers avec Giorgio Furlani en fonction comme administrateur délégué du club. Les données significatives sont principalement au nombre de deux : des recettes de 464,6 millions d’euros, soit un peu plus du double par rapport à il y a quatre ans, et des comptes clôturés dans le rouge avec un déficit de 24 millions après trois exercices bénéficiaires consécutifs.





La raison principale, et d’une certaine manière attendue, de ce retour dans le rouge des comptes est principalement dictée par le fait que lors de la saison 2025/2026, l’AC Milan n’a pas réussi à se qualifier pour les compétitions européennes : un résultat sportif qui s’est fait sentir sur le plan économique et financier. Le club a estimé les pertes liées à l’absence d’Europe à environ 70-80 millions d’euros.