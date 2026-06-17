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SS Lazio U20 v ACF Fiorentina U20 - Primavera 1Getty Images Sport

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Milan : Kirovski s’apprête à finaliser le recrutement de Calvani, jeune attaquant de la Lazio, pour renforcer l’équipe Primavera

Milan AC
Lazio Rome
Mercato

Milan : la campagne de renforcement de l'équipe Primavera se poursuit

Le Milan AC se projette déjà vers la saison 2026/2027 et cherche à renforcer son équipe Primavera. Jovan Kirovski a multiplié les contacts avec Enzo Raiola pour recruter Lorenzo Calvani, jeune latéral gauche de la Lazio, né en 2008, considéré comme très prometteur. Un accord a été conclu avec le joueur, et le club rossonero s’apprête désormais à finaliser le transfert avec la Lazio pour s’offrir un renfort prometteur.


Selon Sky, les négociations sont à un stade avancé et un accord pourrait être conclu dès les prochaines heures.

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